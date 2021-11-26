Черчесов: «Готов возглавить сборную Польши перед игрой с Россией»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов допускает, что возглавил бы сборную Польши перед ее стыковым матчем за место на ЧМ-2022 против россиян. Сейчас поляков тренирует португалец Паулу Соуза.

– Если до стыков вам предложат возглавить сборную Польшу, согласитесь?

– Во-первых, у нее есть тренер. А, во-вторых, если предложат – да.

– А если РФС захочет вернуть в нашу национальную команду?

– Тоже да.

Матч Россия – Польша состоится 24 марта.

Победитель 28 марта сыграет за путевку на ЧМ-2022 дома либо со Швецией, либо с Чехией.

Россия последний раз пропускала ЧМ в 2010 году.

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