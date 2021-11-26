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    Черчесов: «Готов возглавить сборную Польши перед игрой с Россией»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов допускает, что возглавил бы сборную Польши перед ее стыковым матчем за место на ЧМ-2022 против россиян. Сейчас поляков тренирует португалец Паулу Соуза.

    – Если до стыков вам предложат возглавить сборную Польшу, согласитесь?

    – Во-первых, у нее есть тренер. А, во-вторых, если предложат – да.

    – А если РФС захочет вернуть в нашу национальную команду?

    – Тоже да.

    • Матч Россия – Польша состоится 24 марта.
    • Победитель 28 марта сыграет за путевку на ЧМ-2022 дома либо со Швецией, либо с Чехией.
    • Россия последний раз пропускала ЧМ в 2010 году.

    Черчесов: «Готов встретиться с Карпиным и обсудить подготовку к Польше»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.11.2021 23:32
    Комментарии15
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      Рейтинг: +9550

      alp 51 секунду назад

      классический пример, когда х е р не может найти дырку

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      Рейтинг: +10

      poiji09 2 минуты назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
      Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

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      Рейтинг: +698

      Лфшт 2 минуты назад

      Ни одна адекватная команда Усатого не пригласит, ибо это провал заранее.

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      Рейтинг: +15

      Huguaan 10 минут назад

      вот оно, если это правда, то нужно ему выдать премию Дарвина

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      Рейтинг: +10147

      alex1951 14 минут назад

      Разговор двух придурков.....
      И что,есть люди ,которые в эту ахинею верят?

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      Рейтинг: +365

      Forvard47 20 минут назад

      Хорошая идея, тогда у России будет больше шансов, стасон развалит всю атмосферу у поляков и мы их тепленькими возьмем

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      Рейтинг: +2166

      Бриг 26 минут назад

      А чего? В России Карпин все наладил, можно и возглавить. А Польша с Левандовски-почему нет? Тут зарплата главное.

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      Рейтинг: +3858

      mutabor0992 27 минут назад

      Стас ну ты и Иуда!

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      Рейтинг: +2228

      Радио1000шумеров 30 минут назад

      Предлагаю Черчесову возглавить две сборные одновременно. Будет каждые пять минут менять тренерские скамейки и в любом случае с кем-то выиграет и пройдет дальше. Ну и две зарплаты, конечно, не помешают)

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      Рейтинг: +806

      Lilipyt 33 минуты назад

      Ахаха я не пойму кто задает такие вопросы на каком канале или опять в ход пошли очередная шайка ютуберов

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