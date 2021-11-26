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  • Черчесов: «Готов возглавить сборную Польши перед игрой с Россией»

Черчесов: «Готов возглавить сборную Польши перед игрой с Россией»

26 ноября 2021, 23:32
41

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов допускает, что возглавил бы сборную Польши перед ее стыковым матчем за место на ЧМ-2022 против россиян. Сейчас поляков тренирует португалец Паулу Соуза.

– Если до стыков вам предложат возглавить сборную Польшу, согласитесь?

– Во-первых, у нее есть тренер. А, во-вторых, если предложат – да.

– А если РФС захочет вернуть в нашу национальную команду?

– Тоже да.

  • Матч Россия – Польша состоится 24 марта.
  • Победитель 28 марта сыграет за путевку на ЧМ-2022 дома либо со Швецией, либо с Чехией.
  • Россия последний раз пропускала ЧМ в 2010 году.

Черчесов: «Готов встретиться с Карпиным и обсудить подготовку к Польше»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Польша Черчесов Станислав
Комментарии (41)
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alp
1637963444
классический пример, когда х е р не может найти дырку
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DeStar
1637964511
а вот и план по выходу сб россии в финальную часть)
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Vitaga
1637971021
если предложат сборную Гондураса - тоже - да. и вообще.... ликеро-водочный завод - Я!
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vavilon69
1637989786
Черчесов - вот это твоё всё.
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AZ
1637991104
вот и весь патриотизм и гос долг шашлычника перед Россией!
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vladimir-7
1637991666
А если в спартак – Тоже да, в любую команду, где требуется полевой командир для выполнения государственной задачи, везде – да, Я.
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zigbert
1637992859
Неожиданное заявление от государственного человека и патриота своей страны.
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BarStep
1637996358
А что! Мысль даж очень интересная.. И посмотреть в сравнении кто во что будет играть.. Уже знаю что будут говорить любители поросятины.. Да, конечно, к сожалению, у нас нет Ливандовского.. Да-да, наш чемп говно, из кого Валере набирать сборную, ну и далее по тексту предыдущих их, скажем мягко, комментов..
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Добрый Бобер
1637998067
Имел ввиду, что афигеть какой профессионал, с любой командой может работать, а показал свою сущность.
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владимир миронов
1638001551
Так баранов в Польше не выращивают.
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