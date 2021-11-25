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    Лига Европы. «Галатасарай» победил «Марсель» и другие результаты

    Завершились еще семь матчей пятого тура группового этапа Лиги Европы.

    Лига Европы. Группа E. 5-й тур

    Галатасарай (Турция) – Марсель (Франция) – 4:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Чикелдэу, 12; 2:0 – Чалета-Цар, 30 (в свои ворота); 3:0 – Фегули, 64; 3:1 – Милик, 70; 4:1 – Бабел, 83; 4:2 – Милик, 85.

    Лига Европы. Группа F. 5-й тур

    Мидтьюлланд (Дания) – Брага (Португалия) – 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Святченко, 2; 1:1 – Орта, 43; 2:1 – Исаксен, 48; 2:2 – Галено, 85; 3:2 – Эвандер, 90+3 (с пенальти).

    Црвена Звезда (Сербия) – Лудогорец (Болгария) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Иванич, 57.

    Лига Европы. Группа G. 5-й тур

    Байер (Германия) – Селтик (Шотландия) – 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Андрих, 16; 1:1 – Юранович, 40 (с пенальти); 1:2 – Жота, 56; 2:2 – Андрих, 82; 3:2 – Диаби, 87.

    Бетис (Испания) – Ференцварош (Венгрия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Тельо, 5; 2:0 – Каналес, 52.

    Лига Европы. Группа H. 5-й тур

    Динамо (Хорватия) – Генк (Бельгия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Менало, 35; 1:1 – Угбо, 45+1.

    Рапид (Австрия) – Вест Хэм (Англия) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ярмоленко, 40; 0:2 – Нобл, 45+2 (с пенальти).

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    25.11.2021 22:59
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