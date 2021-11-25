Джеко, Аллер, Форсберг и Гонсалвеш – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Это Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг»), Себастьян Аллер («Аякс»), Педру Гонсалвеш («Спортинг») и Эдин Джеко («Интер»).
- Форсберг, Аллер и Джеко сделали по дублю в матчах с «Брюгге» (5:0), «Бешикташем» (2:1) и «Шахтером» (2:0) соответственно.
- В активе Гонсалвеша два гола и ассист в игре с дортмундской «Боруссией» (3:1).
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Источник: Официальный сайт УЕФА