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    Джеко, Аллер, Форсберг и Гонсалвеш – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

    УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Это Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг»), Себастьян Аллер («Аякс»), Педру Гонсалвеш («Спортинг») и Эдин Джеко («Интер»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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