Болельщики «Мальме» скандировали «УЕФА – мафия!» после назначения пенальти на Дзюбе

«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» (1:1) на выезде в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Главный арбитр встречи Андрис Трейманис назначил два пенальти в ворота «Мальме» – за фол вратаря Йохана Далина на Венделе на 52-й минуте и за удар защитника локтем в лицо Артему Дзюбе в компенсированное время.

После назначения второго пенальти болельщики «Мальме» начали кричать: «УЕФА – мафия!». Скандирования повторились после гола Ярослава Ракицкого и после финального свистка.

«Зенит» пропустил во всех 16 еврокубковых матчах на выезде при Сергее Семаке и ни разу не победил.

и ни разу не победил. Клуб из Петербурга одержал 1 победу в 5 матчах этой ЛЧ.

Гол «Мальме» в ворота «Зенита» – первый для шведского клуба в ЛЧ за 5 туров.

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