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    Болельщики «Мальме» скандировали «УЕФА – мафия!» после назначения пенальти на Дзюбе

    «Зенит» сыграл вничью с «Мальме» (1:1) на выезде в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы.

    Главный арбитр встречи Андрис Трейманис назначил два пенальти в ворота «Мальме» – за фол вратаря Йохана Далина на Венделе на 52-й минуте и за удар защитника локтем в лицо Артему Дзюбе в компенсированное время.

    После назначения второго пенальти болельщики «Мальме» начали кричать: «УЕФА – мафия!». Скандирования повторились после гола Ярослава Ракицкого и после финального свистка.

    • «Зенит» пропустил во всех 16 еврокубковых матчах на выезде при Сергее Семаке и ни разу не победил.
    • Клуб из Петербурга одержал 1 победу в 5 матчах этой ЛЧ.
    • Гол «Мальме» в ворота «Зенита» – первый для шведского клуба в ЛЧ за 5 туров.

    Тренер «Мальме» – о пенальти на Дзюбе: «Новый год и Рождество пришли в Россию очень рано»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3129

      AZ 1 час назад

      да там что уефа, что зенит... за что этим муdилам такие деньги только платят... позорище...

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