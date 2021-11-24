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  • Болельщики «Мальме» скандировали «УЕФА – мафия!» после назначения пенальти на Дзюбе

Болельщики «Мальме» скандировали «УЕФА – мафия!» после назначения пенальти на Дзюбе

24 ноября 2021, 02:48
22

«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» (1:1) на выезде в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Главный арбитр встречи Андрис Трейманис назначил два пенальти в ворота «Мальме» – за фол вратаря Йохана Далина на Венделе на 52-й минуте и за удар защитника локтем в лицо Артему Дзюбе в компенсированное время.

После назначения второго пенальти болельщики «Мальме» начали кричать: «УЕФА – мафия!». Скандирования повторились после гола Ярослава Ракицкого и после финального свистка.

  • «Зенит» пропустил во всех 16 еврокубковых матчах на выезде при Сергее Семаке и ни разу не победил.
  • Клуб из Петербурга одержал 1 победу в 5 матчах этой ЛЧ.
  • Гол «Мальме» в ворота «Зенита» – первый для шведского клуба в ЛЧ за 5 туров.

Тренер «Мальме» – о пенальти на Дзюбе: «Новый год и Рождество пришли в Россию очень рано»

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Зенит Мальме Дзюба Артем
Комментарии (22)
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AZ
1637711696
да там что уефа, что зенит... за что этим муdилам такие деньги только платят... позорище...
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1637726755
Крыса длинная в своём стиле сыграла, небось у Боярского учился актёрской игре. Сколько уже таких "пенальти" он "наиграл", скоро можно будет подборку делать.
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portero
1637727953
С УЕФА понятно, но тут был судья который всё исполнял на поле, а не УЕФА...
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Алекс636363
1637728823
позорная игра надира. если бы не пенальти, угадал бы счет. хоть позорно, но отскочили. вот вам и уровень российского футбола. ждем по 0-5 при попадании в группы в следующем году
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Олег1204
1637733593
Есть предположение, мое личное, что там во власти хоть как решили через газпром помочь нашим командам, поскольку нужно показать картинку о благополучия нашего футбола, но маленько опоздали и обделались. Не знаю как вы , но я впервые вижу настолько лояльное судейство к нашим командам в Европе.
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ЮНик
1637734093
Дзюба после того как прекратит пинать мячик, сможет в Мариинском театре играть роль подстреленного и умирающего лося или изображать рухнувший дуб. У него так здорово это получается!
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Fusballer
1637735224
Дзюбинье не дает покоя то, что главным дельфином РПЛ считается Соболь. Дзюбиньо хочет заграбастать себе все титулы, достижения и звания! Даже такие!
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trudovik
1637741008
Переросток-рукоблуд, конечно, тот еще дельфин.
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JTherry
1637742572
после таких "странных игр" чиновникам УЕФА не надо удивляться желанию топ-команд Европы создать Суперлигу, и выйти из-под влияния этой мафиозной организации...
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Тазит
1637753353
А сколько кубометров газа в одном пенальти?
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