«Зенит» пропустил во всех 16 еврокубковых матчах на выезде при Семаке и ни разу не победил

«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Санкт-Петербурга пропустил во всех 16 выездных матчах еврокубков при Сергее Семаке. Кроме того, «Зенит» не одержал ни одной победы в этих встречах, четыре раза сыграв вничью и потерпев 12 поражений.

«Зенит» пробился в плей-офф Лиги Европы.

Клуб из Петербурга одержал 1 победу в 5 матчах этой ЛЧ.

Гол «Мальме» в ворота «Зенита» – первый для шведского клуба в ЛЧ за 5 туров.

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