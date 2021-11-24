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  • «Зенит» пропустил во всех 16 еврокубковых матчах на выезде при Семаке и ни разу не победил

«Зенит» пропустил во всех 16 еврокубковых матчах на выезде при Семаке и ни разу не победил

24 ноября 2021, 02:36
9

«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Санкт-Петербурга пропустил во всех 16 выездных матчах еврокубков при Сергее Семаке. Кроме того, «Зенит» не одержал ни одной победы в этих встречах, четыре раза сыграв вничью и потерпев 12 поражений.

  • «Зенит» пробился в плей-офф Лиги Европы.
  • Клуб из Петербурга одержал 1 победу в 5 матчах этой ЛЧ.
  • Гол «Мальме» в ворота «Зенита» – первый для шведского клуба в ЛЧ за 5 туров.

Тренер «Мальме» – о пенальти на Дзюбе: «Новый год и Рождество пришли в Россию очень рано»

Семак: «Где у «Зенита» красивый футбол? Он в Испании и в Англии»

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Зенит Семак Сергей
Комментарии (9)
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SMITHI
1637718894
Семак Гений! Нет побед в еврокубках? Ну и что!? Трепещи Европа! Зенит вернётся в следующем году! РПЛ НАШЕ ВСЕ!
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Боров мясной
1637726122
уже слепые поняли что Семак гавно, Мюллер только не понял.
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САДЫЧОК
1637729134
Семак , мягко говоря тряпка . Плохой тренер , а точнее не тренер !
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Ziklop
1637736476
это было видно и год назад и два, Семак в ЕК трясётся обосранец от страха и команда также играет.
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житель СПб
1637743823
Но зато, как говорит Аршавин - "Семак сила, топ"?! Только чем топ? И куда?
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Hektor 84
1637758850
Позорище! Еще никогда команда выигравшая РПЛ так беспомощно выглядела в ЛЧ, как зенит последние три сезона подряд. Пора бы уже спросить семечка за результаты.
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