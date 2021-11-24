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  • Семак: «Где у «Зенита» красивый футбол? Он в Испании и в Англии»

Семак: «Где у «Зенита» красивый футбол? Он в Испании и в Англии»

24 ноября 2021, 01:46
18

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру своей команды в матче 5-го тура ЛЧ с «Мальме» (1:1).

«Показать красивый футбол в первом тайме? В Испании, в Англии он есть. Где у нас еще красивый футбол?

Лига чемпионов – это абсолютно другой уровень команд. Здесь нужно работать под давлением, быстро работать.

Естественно, в Европе мы на тех ролях, на которых есть. Многое зависит от уровня игры в целом, а уровень складывается от многих дополнительных факторов», – сказал Семак.

  • «Зенит» пробился в плей-офф Лиги Европы.
  • Клуб из Петербурга не вышел в плей-офф Лиги чемпионов третий сезон подряд.
  • «Зенит» одержал 1 победу в 5 матчах этой ЛЧ.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Зенит Семак Сергей
Комментарии (18)
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kosmonaft
1637714388
дебил для этого и нужен тренер тупой валенок иди в отставку
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ySS
1637716856
В ЛЧ также, как и везде, команды разного уровня. Никто за Челси с Ювентусом не предъявлял, а вот со шведской командой можно и нужно было показывать свои возможности, тем паче с таким лояльным судейством.
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GermanVo
1637724058
А какой смысл тогда тренировать? Чушь, как обычно несёт. Это всё отговорки для неспособных. В европе зенька, как-будто другая команда играет. И в этом вина только тренера, который не может игроков настроить на матч, даже с Мальмё.
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vmonomah17
1637726673
Надо Саню Кокрина звать спасать зенит! По российским меркам он молодой и перспективный футболист. За 20 лямов евро можно попробовать фиалок уговорить продать его)))
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ALEX ML
1637731260
Проект по отмыванию бабла ворованного
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ЮНик
1637734315
Вот только бабло незаслуженное вы почему-то получаете не меньше, чем в Испании и в Англии за красивый футбол. Это нормально?
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Garrincha58
1637736982
ну будь ты уже мужиком признайся честно сам себе ну не тянешь ты на тренера с большими задачами твой уровень Уфа Урал Балтика и тд и тп уйди хватит ты уже всему миру доказал что тренер ты ни какой
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general.lizyukov
1637743938
тваюжмать, так ставь им красивый футбол, ты главный тренер или где?! ну нельзя же так откровенно позориться, признавая полную некомпетентность
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fedorovi4
1637749666
НУ НЕ ДОЛЖЕН ТАК ГОВОРИТЬ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ЧЕМПИОНОВ СТРАНЫ!!!!!! СЕМАК СО ВСЕМ К ВАМ УВАЖЕНИЕМ, ВЫ ТРЕНЕР ВНУТРИРОССИЙСКИЙ. ЕСЛИ ЗЕНИТ ХОЧЕТ РАЗВИВАТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ В ЕВРОПЕ НУЖЕН ТОП ТРЕНЕР С ЕВРОПЕЙСКИМ МЕНТАЛИТЕТОМ. УВЕРЕН ЧТО РУКОВОДСТВО КЛУБА ПОНИМАЕТ ЭТО.
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Hektor 84
1637758516
Семачок типичный слабый российский тренеришка. Его автобусный футбол в Европе не прокатит. Его уровень это уфу тренировать.
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