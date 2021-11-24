Семак: «Где у «Зенита» красивый футбол? Он в Испании и в Англии»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру своей команды в матче 5-го тура ЛЧ с «Мальме» (1:1).

«Показать красивый футбол в первом тайме? В Испании, в Англии он есть. Где у нас еще красивый футбол?

Лига чемпионов – это абсолютно другой уровень команд. Здесь нужно работать под давлением, быстро работать.

Естественно, в Европе мы на тех ролях, на которых есть. Многое зависит от уровня игры в целом, а уровень складывается от многих дополнительных факторов», – сказал Семак.