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    Семак: «Где у «Зенита» красивый футбол? Он в Испании и в Англии»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру своей команды в матче 5-го тура ЛЧ с «Мальме» (1:1).

    «Показать красивый футбол в первом тайме? В Испании, в Англии он есть. Где у нас еще красивый футбол?

    Лига чемпионов – это абсолютно другой уровень команд. Здесь нужно работать под давлением, быстро работать.

    Естественно, в Европе мы на тех ролях, на которых есть. Многое зависит от уровня игры в целом, а уровень складывается от многих дополнительных факторов», – сказал Семак.

    • «Зенит» пробился в плей-офф Лиги Европы.
    • Клуб из Петербурга не вышел в плей-офф Лиги чемпионов третий сезон подряд.
    • «Зенит» одержал 1 победу в 5 матчах этой ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4763

      polt 12 минут назад

      Нее, Лига Чемпионов - это не для нас с Семаками и проч.

      0
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      Рейтинг: +14491

      paracetamol 16 минут назад

      Где у нас еще красивый футбол? Есть и у нас. Зенит-Спартак, Зенит-Динамо, Зенит - НН, Сочи-ЦСКА... И это далеко не всё!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22130

      bset 16 минут назад

      - Где у Зенита красивый футбол?
      - В Нижнем Новгороде оставили

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