Семак: «Где у «Зенита» красивый футбол? Он в Испании и в Англии»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру своей команды в матче 5-го тура ЛЧ с «Мальме» (1:1).
«Показать красивый футбол в первом тайме? В Испании, в Англии он есть. Где у нас еще красивый футбол?
Лига чемпионов – это абсолютно другой уровень команд. Здесь нужно работать под давлением, быстро работать.
Естественно, в Европе мы на тех ролях, на которых есть. Многое зависит от уровня игры в целом, а уровень складывается от многих дополнительных факторов», – сказал Семак.
- «Зенит» пробился в плей-офф Лиги Европы.
- Клуб из Петербурга не вышел в плей-офф Лиги чемпионов третий сезон подряд.
- «Зенит» одержал 1 победу в 5 матчах этой ЛЧ.
Источник: «Матч ТВ»