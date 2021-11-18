Швейцария за отбор ЧМ-2022 пропустила два гола, установив рекорд

В восьми матчах отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Швейцарии пропустила только два гола. Это лучший показатель в истории выступления команды в отборах на чемпионат мира.
Вратарь Швейцарии Янн Зоммер отразил 87 процентов ударов в створ. Это лучший показатель среди всех голкиперов европейского отбора, сыгравших не менее семи встреч.
- Швейцария опередила в группе Италию.
- Швейцарцев тренирует Мурат Якин, в 2014-2015 годах работавший в «Спартаке».
- ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре в Катаре.
Источник: Бомбардир.ру