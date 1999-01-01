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    Отбор ЧМ-2022. Англия забила 10 голов Сан-Марино, Польша уступила Венгрии, Албания победила Андорру

    В десятом туре отбора ЧМ-2022 в группе I состоялись три заключительных матча.

    Англия, досрочно обеспечившая себе прямую путевку на чемпионат мира, разгромила Сан-Марино со счетом 10:0, покер оформил Гарри Кейн.

    Польша дома проиграла Венгрии, но сохранила второе место и в марте примет участие в стыковых матчах.

    Албания одержала минимальную победу над Андоррой благодаря голу с пенальти.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа I. 10-й тур

    Сан-Марино – Англия – 0:10 (0:6)

    Голы: 0:1 – Магуайр, 6; 0:2 – Фаббри, 15 (в свои ворота); 0:3 – Кейн, 27 (с пенальти); 0:4 – Кейн, 32; 0:5 – Кейн, 39 (с пенальти); 0:6 – Кейн, 42; 0:7 – Смит-Роу, 58; 0:8 – Мингс, 69; 0:9 – Абрахам, 78; 0:10 – Сака, 79.

    Польша – Венгрия – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шафер, 37; 1:1 – Свидерски, 62; 1:2 – Газдаг, 80.

    Албания – Андорра – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Чекичи, 74 (с пенальти).

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +173

      Боратти 20 минут назад

      хорошая у нас компания в стыковых матчах: Италия, Португалия, Польша, Швеция... Гы-гы-гы!

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