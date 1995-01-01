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    Радимов: «Ничего страшного, если Россия проиграет Хорватии»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов успокоил российских болельщиков в преддверии решающего матча отборочной группы ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России. Он призвал не расстраиваться возможному поражению.

    «В матче с Хорватией российской сборной надо играть в свою игру, при этом держать в уме, что нас устраивает ничья. Давайте не забывать, что ничего страшного, даже если мы проиграем, не случится.

    Игра с хорватами, конечно, решающая, но вполне возможно, что попадем на чемпионат мира через стыки. Но лучше без них, тем более столько раз обжигались на этой стадии.

    На кону очень много, хочется выйти напрямую... Но если вдруг сегодня что-то пойдет не так, то у нашей сборной еще будет шанс попасть на чемпионат мира», – сказал Радимов.

    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
    • Хорваты не проигрывают в основное время 9 матчей подряд. Россия – 6.
    • Россия ни разу не обыгрывала Хорватию.

    Хорватия – Россия: 5 матчей, 4 ничьи, ни одной победы россиян

    На игре Хорватия – Россия будет 32 тысячи зрителей. Из России – 400 человек

    Далич: «Горячая публика Сплита будет помогать Хорватии с Россией»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1573

      Dr.Metal 9 минут назад

      С его настроем, можно и на поле не выходить 0-3 технарь и в стыки. Зачем такое писать?

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