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  • Радимов: «Ничего страшного, если Россия проиграет Хорватии»

Радимов: «Ничего страшного, если Россия проиграет Хорватии»

14 ноября 2021, 16:10
15

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов успокоил российских болельщиков в преддверии решающего матча отборочной группы ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России. Он призвал не расстраиваться возможному поражению.

«В матче с Хорватией российской сборной надо играть в свою игру, при этом держать в уме, что нас устраивает ничья. Давайте не забывать, что ничего страшного, даже если мы проиграем, не случится.

Игра с хорватами, конечно, решающая, но вполне возможно, что попадем на чемпионат мира через стыки. Но лучше без них, тем более столько раз обжигались на этой стадии.

На кону очень много, хочется выйти напрямую... Но если вдруг сегодня что-то пойдет не так, то у нашей сборной еще будет шанс попасть на чемпионат мира», – сказал Радимов.

  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Хорваты не проигрывают в основное время 9 матчей подряд. Россия – 6.
  • Россия ни разу не обыгрывала Хорватию.

Хорватия – Россия: 5 матчей, 4 ничьи, ни одной победы россиян

На игре Хорватия – Россия будет 32 тысячи зрителей. Из России – 400 человек

Далич: «Горячая публика Сплита будет помогать Хорватии с Россией»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Россия Зенит Зенит-2 Радимов Владислав
Комментарии (15)
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Dr.Metal
1636895688
С его настроем, можно и на поле не выходить 0-3 технарь и в стыки. Зачем такое писать?
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regbiN
1636896656
Долбач ты , Родимов , долбач
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Блямба
1636896786
С утра въ..е.бавши....
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Vitaga
1636897129
радимов дурачок . как игрок по молодости надежды подавал а в итоге оказался тем же кокориным.мозгов с тех времен еще и убыло
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Красногорск_Фан
1636898195
Совсем сбрендил буланов
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portero
1636901605
ну ты так умеешь, Зенит2 опустил в дивизион ниже, да и там не блещет.
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paracetamol
1636908414
Этого болвана давно надо гнать из Зенита-2. А ему еще право голоса дают!
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Снег
1636908586
Ещё один НЕДОФУТБОЛИСТ...
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general.lizyukov
1636917449
Это и есть девиз российской сборной: ничего страшного, если не выиграем. С.ка, даже спортивной гордости нет, о какой там чести страны говорить, только нули на банковских счетах в глазах вертятся.
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Валерий2705
1636920429
Ты когда Зенит 2 тренеруешь, каждый раз с такими мыслями команду ну матчи и выводишь. Ничего мол, шанс ещё будет, потом глядь, команда на дне таблицы, а чемпионат уже заканчивается)
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