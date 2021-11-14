Хорватия – Россия: 5 матчей, 4 ничьи, ни одной победы россиян

В 17:00 по Москве начнется решающий матч отборочной группы ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России. Из пяти очных встреч четыре завершились ничьей (включая четвертьфинал ЧМ-2018, когда хорваты победили в серии пенальти).

Хорватия ни разу не проигрывала России.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Хорваты не проигрывают в основное время 9 матчей подряд.

Россия – 6.

Для выхода на чемпионат мира-2022 россиянам достаточно ничьей.

На игре Хорватия – Россия будет 32 тысячи зрителей. Из России – 400 человек

Далич: «Горячая публика Сплита будет помогать Хорватии с Россией»