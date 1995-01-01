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    Хорватия – Россия: 5 матчей, 4 ничьи, ни одной победы россиян

    В 17:00 по Москве начнется решающий матч отборочной группы ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России. Из пяти очных встреч четыре завершились ничьей (включая четвертьфинал ЧМ-2018, когда хорваты победили в серии пенальти).

    Хорватия ни разу не проигрывала России.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    • Хорваты не проигрывают в основное время 9 матчей подряд.
    • Россия – 6.
    • Для выхода на чемпионат мира-2022 россиянам достаточно ничьей.

    На игре Хорватия – Россия будет 32 тысячи зрителей. Из России – 400 человек

    Далич: «Горячая публика Сплита будет помогать Хорватии с Россией»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6187

      vladik12 16 минут назад

      Да и не нужна сегодня победа. Несказанно рады будем ничьей.

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