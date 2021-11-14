Хорватия – Россия: 5 матчей, 4 ничьи, ни одной победы россиян

В 17:00 по Москве начнется решающий матч отборочной группы ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России. Из пяти очных встреч четыре завершились ничьей (включая четвертьфинал ЧМ-2018, когда хорваты победили в серии пенальти).
Хорватия ни разу не проигрывала России.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Хорваты не проигрывают в основное время 9 матчей подряд.
- Россия – 6.
- Для выхода на чемпионат мира-2022 россиянам достаточно ничьей.
На игре Хорватия – Россия будет 32 тысячи зрителей. Из России – 400 человек
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Источник: Бомбардир.ру