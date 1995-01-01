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    На игре Хорватия – Россия будет 32 тысячи зрителей. Из России – 400 человек

    Стало известно, какой будет посещаемость решающего матча отборочной группы ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России. На игре будет 32 тысячи зрителей.

    Гостей будут поддерживать 400 человек.

    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
    • Россияне выйдут на ЧМ-2022, если не проиграют хорватам.
    • В 1-м круге команды обошлись без голов.

    Далич: «Горячая публика Сплита будет помогать Хорватии с Россией»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    Сегодня, 10:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +26013

      Боцман59rus 48 минут назад

      наши по заполненым трибунам очень соскучились, играют в РПЛ с потухшими глазами, как на тренировках, в отличии от европейских чемпионатов, считаю это положительным моментом, может вспомнят как по мячу бить

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      Рейтинг: +8376

      САДЫЧОК 1 час назад

      Карпин Не вздумай играть в 5 защитников ! Ни одна Нормальная сборная Так не играет уже ! Только 4 !

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      Рейтинг: +6187

      vladik12 1 час назад

      Сплитский котел.

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