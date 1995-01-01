На игре Хорватия – Россия будет 32 тысячи зрителей. Из России – 400 человек

Стало известно, какой будет посещаемость решающего матча отборочной группы ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России. На игре будет 32 тысячи зрителей.

Гостей будут поддерживать 400 человек.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Россияне выйдут на ЧМ-2022, если не проиграют хорватам.

В 1-м круге команды обошлись без голов.

Далич: «Горячая публика Сплита будет помогать Хорватии с Россией»