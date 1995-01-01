На игре Хорватия – Россия будет 32 тысячи зрителей. Из России – 400 человек

наши по заполненым трибунам очень соскучились, играют в РПЛ с потухшими глазами, как на тренировках, в отличии от европейских чемпионатов, считаю это положительным моментом, может вспомнят как по мячу бить
Стало известно, какой будет посещаемость решающего матча отборочной группы ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России. На игре будет 32 тысячи зрителей.
Гостей будут поддерживать 400 человек.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Россияне выйдут на ЧМ-2022, если не проиграют хорватам.
- В 1-м круге команды обошлись без голов.
Далич: «Горячая публика Сплита будет помогать Хорватии с Россией»