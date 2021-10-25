Черевченко: «Слухи о том, что «Химки» мне должны неустойку в 30 миллионов рублей, – ерунда, чушь, фейк»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко опроверг информацию о крупной компенсации за увольнение из подмосковного клуба.

«Расстались на хорошей ноте, всe мирно, спокойно, приятно. Дела Ющенко не передавал, попрощался с командой, было небольшое собрание перед тренировкой.

Сразу приступить к новой работе не получится, нужно взять отпуск, паузу, до Нового года точно отдохну.

Слухи о том, что клуб мне должен неустойку в 30 миллионов [рублей], – ерунда, чушь, фейк.

Самое запоминающееся в «Химках» – это когда мы выбирались из хвоста таблицы в середняки», – сказал Черевченко.

«Химки» – об отставке Черевченко: «Что-то не пошло. Пришло время расставаться»

Черевченко: «Буду следить за «Химками» и переживать за каждого футболиста»