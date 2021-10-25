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    Черевченко: «Слухи о том, что «Химки» мне должны неустойку в 30 миллионов рублей, – ерунда, чушь, фейк»

    Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко опроверг информацию о крупной компенсации за увольнение из подмосковного клуба.

    «Расстались на хорошей ноте, всe мирно, спокойно, приятно. Дела Ющенко не передавал, попрощался с командой, было небольшое собрание перед тренировкой.

    Сразу приступить к новой работе не получится, нужно взять отпуск, паузу, до Нового года точно отдохну.

    Слухи о том, что клуб мне должен неустойку в 30 миллионов [рублей], – ерунда, чушь, фейк.

    Самое запоминающееся в «Химках» – это когда мы выбирались из хвоста таблицы в середняки», – сказал Черевченко.

    «Химки» – об отставке Черевченко: «Что-то не пошло. Пришло время расставаться»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    25.10.2021 23:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21565

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Не успел человек уйти, как его сразу забросали миллионами.

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