Черевченко: «Слухи о том, что «Химки» мне должны неустойку в 30 миллионов рублей, – ерунда, чушь, фейк»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко опроверг информацию о крупной компенсации за увольнение из подмосковного клуба.
«Расстались на хорошей ноте, всe мирно, спокойно, приятно. Дела Ющенко не передавал, попрощался с командой, было небольшое собрание перед тренировкой.
Сразу приступить к новой работе не получится, нужно взять отпуск, паузу, до Нового года точно отдохну.
Слухи о том, что клуб мне должен неустойку в 30 миллионов [рублей], – ерунда, чушь, фейк.
Самое запоминающееся в «Химках» – это когда мы выбирались из хвоста таблицы в середняки», – сказал Черевченко.
- По итогам 12 туров «Химки» занимают 14-е место в таблице РПЛ.
- Черевченко возглавлял команду с сентября 2020 года.
- Кандидаты на замену – Рашид Рахимов, Вадим Евсеев, Михаил Галактионов, Евгений Калешин, Кирилл Новиков.
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Источник: «Матч ТВ»