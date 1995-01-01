«Химки» объявили об отставке Черевченко

Калёшин. Спросите сперва у Балтики стоит ли этого специалиста звать) калининградские фаны от него мягко говоря не в восторге были)
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко официально покинул занимаемый пост.
Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
Подмосковный клуб также покидают члены тренерского штаба Валерий Климов и Игорь Семшов.
- По итогам 12 туров «Химки» занимают 14-е место в таблице РПЛ.
- Черевченко возглавлял команду с сентября 2020 года.
- Кандидаты на замену – Рашид Рахимов, Вадим Евсеев, Михаил Галактионов, Евгений Калешин, Кирилл Новиков.