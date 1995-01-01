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    «Химки» объявили об отставке Черевченко

    Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко официально покинул занимаемый пост.

    Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

    Подмосковный клуб также покидают члены тренерского штаба Валерий Климов и Игорь Семшов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Химок»

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    Сегодня, 12:27
    Комментарии5
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      Рейтинг: +878

      aubergine 3 минуты назад

      Калёшин. Спросите сперва у Балтики стоит ли этого специалиста звать) калининградские фаны от него мягко говоря не в восторге были)

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      Рейтинг: +312

      Forvard47 15 минут назад

      Ну и Дебилы... кнш игроков лидеров прошлого сезона ккото то продали оссобенно двух черных напов в ахмат а замену не подписали адекватную.. и с тренера спрашивают

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      Рейтинг: +312

      Forvard47 > Forvard47 15 минут назад

      желаю за это теперь химкам вылета..

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      Рейтинг: +4483

      rash1959 22 минуты назад

      Жду такой же новости от Спартака.

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      Рейтинг: +22142

      vladimir-7 > rash1959 12 минут назад

      Кандидаты на замену: Черчесов, Карпин, Черевченко и Кононов, но уже в костюмчике.

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