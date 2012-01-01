«РБ-Спорт»: Черевченко покидает «Химки». У клуба есть пять кандидатов на замену

Как всегда одни и те же калеки! Ходят по клубам через пол сезона их меняют другие и так по кругу.
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко покидает пост. Стороны договорились о разрыве контракта.
Как пишет «Чемпионат», у химчан есть список из пяти кандидатов на замену. Туда входят Рашид Рахимов, Вадим Евсеев, Михаил Галактионов, Евгений Калешин, Кирилл Новиков.
- Черевченко работал в «Химках» с прошлого года.
- Сейчас клуб идет в зоне переходных матчей РПЛ.
- На этой неделе «Химки» крупно проиграли «Динамо» (1:4).