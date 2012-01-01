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    «РБ-Спорт»: Черевченко покидает «Химки». У клуба есть пять кандидатов на замену

    Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко покидает пост. Стороны договорились о разрыве контракта.

    Как пишет «Чемпионат», у химчан есть список из пяти кандидатов на замену. Туда входят Рашид Рахимов, Вадим Евсеев, Михаил Галактионов, Евгений Калешин, Кирилл Новиков.

    • Черевченко работал в «Химках» с прошлого года.
    • Сейчас клуб идет в зоне переходных матчей РПЛ.
    • На этой неделе «Химки» крупно проиграли «Динамо» (1:4).

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии16
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      Рейтинг: +12143

      Hektor 84 1 час назад

      Как всегда одни и те же калеки! Ходят по клубам через пол сезона их меняют другие и так по кругу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5086

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Черевченко - топ. Усилит абсолютно любую команду РПЛ.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3081

      ySS 3 часа назад

      Черевченко достойный специалист, только Евсеев подойдет команде, но не факт, что руководству.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1483

      serglider > ySS 3 часа назад

      Однозначно Евсеев лучший, остальных даже тренерами можно назвать с большой натяжкой! Если Евсеев не согласится и выберут кого-то из оставшихся, лучше чем при Черевченко Химки играть точно не будут.

      0
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      Рейтинг: +10942

      NewLife 3 часа назад

      Ни один из кандидатов на замену не соответствует уровню Черевченко. Видимо, заколебало его химкинское руководство(

      1
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      Рейтинг: +3441

      PAREVG. 3 часа назад

      Я думаю зря...
      Хороший тренер, нормальный состав, играют в меру возможностей.
      Или что, руководство Химок хочет видеть клуб в первой восьмерке? с этим составом я думаю не выйдет, даже если Моуриньё назначить...

      2
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      Рейтинг: +85

      SpartakMoskwa 3 часа назад

      Список недотренеров ну а Химки себе другого и не могут позволить

      0
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      Рейтинг: +575

      Fju-2 3 часа назад

      У Новикова сейчас есть работа, а другие кандидаты в подмётки не годятся Черевченко.

      0
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      Рейтинг: +90533

      zigbert 4 часа назад

      Неожиданное решение. Хотя Химки и внизу турнирной таблицы, потенциал у команды есть.

      5
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      Рейтинг: +9810

      alex1951 > zigbert 1 час назад

      Шура ,ты везде,ты всюду.........
      Но хоть бы раз на WhatsApp заскочил.....
      А Леху там так расперло в твою честь..))))

      0
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      Рейтинг: +9810

      alex1951 > zigbert 31 минуту назад

      Как то мне теперь ,после 1го тайма,неловко .....поторопился ....тем самым еще больше разочаровал)))
      Спартак серьезно болен. А врачей то и нет .Вчерашние мальчишки набили карманы миллионами.....и руководят,а вместо мозгов -- мусор,опилки....

      0
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      Рейтинг: +67912

      insider_retro 4 часа назад

      Рахимов, как переходящее знамя неудач, готов заткнуть любой вакант на любых условиях... Черевченко одно время восхищались, но время и ситуация внесли коррективы... Совсем не факт, что после смены коуча, Химки ворвутся в число претендентов на чемпионство...

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      Рейтинг: +6092

      vladik12 > insider_retro 3 часа назад

      В "Уфе" Рахимов так себе заткнул.

      0
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      Рейтинг: +99

      ViktorMG1953 > insider_retro 3 часа назад

      Им бы в РПЛ остаться, а Черевченко похоже понял, что не светит.

      1
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      Рейтинг: +12904

      Skull_Boy 4 часа назад

      Х_евый у вас список однако

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