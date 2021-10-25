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  • «Химки» – об отставке Черевченко: «Что-то не пошло. Пришло время расставаться»

«Химки» – об отставке Черевченко: «Что-то не пошло. Пришло время расставаться»

25 октября 2021, 13:19
2

Бывший министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал отставку Игоря Черевченко с поста главного тренера «Химок».

«Игорь Геннадьевич принял клуб в непростое время. За прошедший сезон мы показали лучший результат за все время существования. В этом году что-то не пошло, поэтому мы приняли такое решение совместно с Черевченко.

Я не удивлюсь, если Игорь Геннадьевич в ближайшее время возглавит какой-то топовый клуб. Все прошло по обоюдному согласию. У Черевченко всегда был большой кредит доверия, но сейчас, видимо, пришло время идти дальше.

Для нас сейчас основная задача — работа с молодыми звездами. Нам необходимо подобрать того специалиста, который будет делать из звезд профессионалов. Черевченко — большой специалист, но пришло время расставаться.

Мы благодарны Игорю Геннадьевичу за работу, которую он провел в клубе. Мы расстались по обоюдному решению.

Сейчас мы формируем пул специалистов, которые могут работать с клубом. Основное требование — работа с молодыми дарованиями. Он должен будет развивать молодых», – сказал Терюшков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Черевченко Игорь
Комментарии (2)
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RJM555
1635157671
Знаю что у Рахимова не забалуешь особенно молодежи...
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Enter2006
1635232162
"специалиста, который будет делать из звезд профессионалов" - что за тупость? Баскова будет тренировать что ли? Терюшков сам наверное не понял что сказал.
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