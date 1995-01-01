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    «Химки» – об отставке Черевченко: «Что-то не пошло. Пришло время расставаться»

    Бывший министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал отставку Игоря Черевченко с поста главного тренера «Химок».

    «Игорь Геннадьевич принял клуб в непростое время. За прошедший сезон мы показали лучший результат за все время существования. В этом году что-то не пошло, поэтому мы приняли такое решение совместно с Черевченко.

    Я не удивлюсь, если Игорь Геннадьевич в ближайшее время возглавит какой-то топовый клуб. Все прошло по обоюдному согласию. У Черевченко всегда был большой кредит доверия, но сейчас, видимо, пришло время идти дальше.

    Для нас сейчас основная задача — работа с молодыми звездами. Нам необходимо подобрать того специалиста, который будет делать из звезд профессионалов. Черевченко — большой специалист, но пришло время расставаться.

    Мы благодарны Игорю Геннадьевичу за работу, которую он провел в клубе. Мы расстались по обоюдному решению.

    Сейчас мы формируем пул специалистов, которые могут работать с клубом. Основное требование — работа с молодыми дарованиями. Он должен будет развивать молодых», – сказал Терюшков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +560

      RJM555 3 часа назад

      Знаю что у Рахимова не забалуешь особенно молодежи...

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