«Химки» – об отставке Черевченко: «Что-то не пошло. Пришло время расставаться»

Знаю что у Рахимова не забалуешь особенно молодежи...
Бывший министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал отставку Игоря Черевченко с поста главного тренера «Химок».
«Игорь Геннадьевич принял клуб в непростое время. За прошедший сезон мы показали лучший результат за все время существования. В этом году что-то не пошло, поэтому мы приняли такое решение совместно с Черевченко.
Я не удивлюсь, если Игорь Геннадьевич в ближайшее время возглавит какой-то топовый клуб. Все прошло по обоюдному согласию. У Черевченко всегда был большой кредит доверия, но сейчас, видимо, пришло время идти дальше.
Для нас сейчас основная задача — работа с молодыми звездами. Нам необходимо подобрать того специалиста, который будет делать из звезд профессионалов. Черевченко — большой специалист, но пришло время расставаться.
Мы благодарны Игорю Геннадьевичу за работу, которую он провел в клубе. Мы расстались по обоюдному решению.
Сейчас мы формируем пул специалистов, которые могут работать с клубом. Основное требование — работа с молодыми дарованиями. Он должен будет развивать молодых», – сказал Терюшков.
- По итогам 12 туров «Химки» занимают 14-е место в таблице РПЛ.
- Черевченко возглавлял команду с сентября 2020 года.
- Кандидаты на замену – Рашид Рахимов, Вадим Евсеев, Михаил Галактионов, Евгений Калешин, Кирилл Новиков.