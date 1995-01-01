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    Черевченко: «Буду следить за «Химками» и переживать за каждого футболиста»

    Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко обратился к команде перед уходом с поста.

    «На днях я принял непростое решение покинуть «Химки». Благодарю руководство клуба, административный персонал за совместную работу и преданных болельщиков, которые были с командой даже на самом далеком выезде.

    За год, который я провел здесь, мы вместе проходили непростые моменты и одерживали запоминающиеся победы.

    Хотел бы отметить отличный коллектив, самоотдачу и профессионализм ребят, что помогло исправить непростое положение в прошлом сезоне и отлично его завершить.

    Я буду следить за «Химками» и переживать за каждого футболиста, с которым работал. Благодарю всех, желаю команде, клубу и болельщикам больших побед!» – сказал 47-летний специалист.

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    Источник: Официальный сайт «Химок»

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