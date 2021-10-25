Черевченко: «Буду следить за «Химками» и переживать за каждого футболиста»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко обратился к команде перед уходом с поста.

«На днях я принял непростое решение покинуть «Химки». Благодарю руководство клуба, административный персонал за совместную работу и преданных болельщиков, которые были с командой даже на самом далеком выезде.

За год, который я провел здесь, мы вместе проходили непростые моменты и одерживали запоминающиеся победы.

Хотел бы отметить отличный коллектив, самоотдачу и профессионализм ребят, что помогло исправить непростое положение в прошлом сезоне и отлично его завершить.

Я буду следить за «Химками» и переживать за каждого футболиста, с которым работал. Благодарю всех, желаю команде, клубу и болельщикам больших побед!» – сказал 47-летний специалист.