Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Игорь Ющенко

    Тренер
    Имя Игорь
    Отчество Николаевич
    Фамилия Ющенко
    Гражданство Россия
    Дата рождения 9 марта 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Химки-2 20 8 9 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2022 Сокол 1 : 3 Химки-2
    25.07.2022 Сатурн 3 : 0 Химки-2
    30.07.2022 Химки-2 1 : 2 Салют
    06.08.2022 Калуга 2 : 1 Химки-2
    10.08.2022 Химки-2 0 : 0 Зенит
    14.08.2022 Коломна 0 : 4 Химки-2
    24.08.2022 Химки-2 1 : 1 СКА-Хабаровск-2
    27.08.2022 Химки-2 2 : 1 Динамо Вл
    02.10.2022 Знамя 1 : 5 Химки-2
    10.09.2022 Космос 0 : 0 Химки-2
    22.09.2022 Балашиха 0 : 2 Химки-2
    17.09.2022 Химки-2 1 : 0 Балашиха
    26.09.2022 Химки-2 2 : 3 Космос
    05.09.2022 Химки-2 1 : 2 Знамя
    08.10.2022 Динамо Вл 4 : 2 Химки-2
    11.10.2022 СКА-Хабаровск-2 4 : 3 Химки-2
    19.10.2022 Химки-2 6 : 3 Коломна
    24.10.2022 Зенит 2 : 3 Химки-2
    30.10.2022 Химки-2 0 : 2 Калуга
    05.11.2022 Салют 2 : 1 Химки-2
    • Читайте нас: 
    11