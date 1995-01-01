Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Ющенко – и.о. главного тренера «Химок»

    Игорь Ющенко назначен исполняющим обязанности главного тренера «Химок». Он будет руководить командой в матче Кубка России с «Балтикой», который состоится 27 октября.

    Напомним, сегодня подмосковный клуб объявил об отставке Игоря Черевченко. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

    «Химки» – об отставке Черевченко: «Что-то не пошло. Пришло время расставаться»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Химок»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:28
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1096

      GreyDM 1 час назад

      Ну всё, ждём в Химарях оранжевую революцию!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +514

      Mityai90 1 час назад

      А Тимощенко спортивный директор.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90550
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67913
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru