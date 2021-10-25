Ющенко – и.о. главного тренера «Химок»

Игорь Ющенко назначен исполняющим обязанности главного тренера «Химок». Он будет руководить командой в матче Кубка России с «Балтикой», который состоится 27 октября.
Напомним, сегодня подмосковный клуб объявил об отставке Игоря Черевченко. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
- По итогам 12 туров «Химки» занимают 14-е место в таблице РПЛ.
- Черевченко возглавлял команду с сентября 2020 года.
- Кандидаты на замену – Рашид Рахимов, Вадим Евсеев, Михаил Галактионов, Евгений Калешин, Кирилл Новиков.
«Химки» – об отставке Черевченко: «Что-то не пошло. Пришло время расставаться»
Источник: официальный сайт «Химок»