Ющенко – и.о. главного тренера «Химок»

Игорь Ющенко назначен исполняющим обязанности главного тренера «Химок». Он будет руководить командой в матче Кубка России с «Балтикой», который состоится 27 октября.

Напомним, сегодня подмосковный клуб объявил об отставке Игоря Черевченко. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Химки» – об отставке Черевченко: «Что-то не пошло. Пришло время расставаться»