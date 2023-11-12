Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игорь Ющенко - статистика

Россия
9 марта 1969 (57)
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Зоркий
17
7
6
4
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Торпедо-2
0 : 1
12.11.2023
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Зоркий
1 : 4
04.11.2023
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Киров
1 : 0
29.10.2023
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Зоркий
1 : 2
21.10.2023
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо СПб
0 : 1
15.10.2023
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Зоркий
1 : 0
07.10.2023
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Зоркий
1 : 1
01.10.2023
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Балтика-2
0 : 1
24.09.2023
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Зоркий
1 : 1
17.09.2023
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Луки-Энергия
2 : 3
09.09.2023
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Зоркий
0 : 1
03.09.2023
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Иркутск
1 : 0
27.08.2023
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Зоркий
1 : 1
19.08.2023
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Динамо-2
1 : 3
13.08.2023
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Зоркий
0 : 2
06.08.2023
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Электрон
0 : 0
29.07.2023
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Зоркий
1 : 0
22.07.2023
Тверь
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
22:40
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
21:45
ФотоОпределен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
21:37
1
ФотоВинисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
21:13
ВидеоРеакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
11
ВидеоВратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
8
Батракову предрекли скорый развод с женой, которая на 10 лет старше его
19:31
5
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+