Игорь Ющенко - статистика
Тренер
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Ющенко
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|9 марта 1969
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Ющенко
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|9 марта 1969
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Химки-2
|20
|8
|9
|3
|Дата
|Матч
|16.07.2022
|Сокол
|1 : 3
|Химки-2
|25.07.2022
|Сатурн
|3 : 0
|Химки-2
|30.07.2022
|Химки-2
|1 : 2
|Салют
|06.08.2022
|Калуга
|2 : 1
|Химки-2
|10.08.2022
|Химки-2
|0 : 0
|Зенит
|14.08.2022
|Коломна
|0 : 4
|Химки-2
|24.08.2022
|Химки-2
|1 : 1
|СКА-Хабаровск-2
|27.08.2022
|Химки-2
|2 : 1
|Динамо Вл
|02.10.2022
|Знамя
|1 : 5
|Химки-2
|10.09.2022
|Космос
|0 : 0
|Химки-2
|22.09.2022
|Балашиха
|0 : 2
|Химки-2
|17.09.2022
|Химки-2
|1 : 0
|Балашиха
|26.09.2022
|Химки-2
|2 : 3
|Космос
|05.09.2022
|Химки-2
|1 : 2
|Знамя
|08.10.2022
|Динамо Вл
|4 : 2
|Химки-2
|11.10.2022
|СКА-Хабаровск-2
|4 : 3
|Химки-2
|19.10.2022
|Химки-2
|6 : 3
|Коломна
|24.10.2022
|Зенит
|2 : 3
|Химки-2
|30.10.2022
|Химки-2
|0 : 2
|Калуга
|05.11.2022
|Салют
|2 : 1
|Химки-2