Число номинантов на награду Golden Boy сократилось до 20

Издание Tuttosport представило обновленный список претендентов на награду Golden Boy.
Число номинантов на приз сократилось с 40 до 20 футболистов.
- Эдуардо Камавинга («Реал»);
- Букайо Сака («Арсенал»);
- Джуд Беллингем («Боруссия» Д);
- Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»);
- Джамал Мусиала («Бавария»);
- Джованни Рейна («Боруссия» Д);
- Гави («Барселона»);
- Брайан Хиль («Тоттенхэм»);
- Карим Адейеми («Зальцбург»);
- Райан Гравенберх («Аякс»);
- Даниел Мальдини («Милан»);
- Флориан Вирц («Байер»);
- Вильям Салиба («Марсель»);
- Родриго («Реал»);
- Роберто Пикколи («Аталанта»);
- Педри («Барселона»);
- Нуну Мендеш («ПСЖ»);
- Йереми Пино («Вильярреал»);
- Хуррьен Тимбер («Аякс»);
- Шарль де Кетеларе («Брюгге»).
Источник: Tuttosport