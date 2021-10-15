Число номинантов на награду Golden Boy сократилось до 20

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    Издание Tuttosport представило обновленный список претендентов на награду Golden Boy.

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    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 15:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +996

      Блямба 15 минут назад

      В Самаре, снисходительно улыбаясь ,невозмутимо поглаживают свою заветную банку тушёнки...

      0
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      Рейтинг: +239

      Nikita Suarez 22 минуты назад

      Где Кокорин? Ахах

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