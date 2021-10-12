Отбор ЧМ-2022. Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Люксембург, Сербия победила Азербайджан

Сборная Португалии разгромила Люксембург (5:0) в отборе ЧМ-2022.

Хет-трик оформил нападающий «МЮ» Криштиану Роналду. Он забил 113-й, 114-й и 115-й голы за сборную Португалии, обновив мировой рекорд.

Сербия осталась на первом месте в группе А, победив Азербайджан со счетом 3:1.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа А. 8-й тур

Португалия – Люксембург – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Роналду (с пенальти), 8; 2:0 – Роналду (с пенальти), 13; 3:0 – Фернандеш, 18; 4:0 – Палинья, 69; 5:0 – Роналду, 87.

Сербия – Азербайджан – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Влахович (с пенальти), 30; 1:1 – Махмудов, 45+2; 2:1 – Влахович, 53; 3:1 – Тадич (с пенальти), 83.

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