«Крепко обнимаю тебя». Моуринью поздравил Симоняна с 95-летием

лучший бомбардир в истории «Спартака», легенда... долгих лет, Никита Павлович!!!
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью обратился к бывшему игроку сборной СССР Никите Симоняну. Ему исполнилось 95 лет.
«Привет, дорогой Никита! Это Жозе Моуринью из Рима. Крепко обнимаю тебя, желаю всего наилучшего и отличного дня рождения.
Через год я напишу еще одно видеопоздравление для тебя, но уже с 96-летием. Пока!» – сказал Моуринью.
- Симонян – 1-й вице-президент РФС.
- Он играл за «Спартак» с 1949 по 1959-й год.
- В 213 матчах он забил 133 гола.
Особенное поздравление из @ASRomaEN для Никиты Павловича pic.twitter.com/UfcMMqA5Wz— Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2021
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