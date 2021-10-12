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    «Крепко обнимаю тебя». Моуринью поздравил Симоняна с 95-летием

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью обратился к бывшему игроку сборной СССР Никите Симоняну. Ему исполнилось 95 лет.

    «Привет, дорогой Никита! Это Жозе Моуринью из Рима. Крепко обнимаю тебя, желаю всего наилучшего и отличного дня рождения.

    Через год я напишу еще одно видеопоздравление для тебя, но уже с 96-летием. Пока!» – сказал Моуринью.

    • Симонян – 1-й вице-президент РФС.
    • Он играл за «Спартак» с 1949 по 1959-й год.
    • В 213 матчах он забил 133 гола.

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    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17661

      JTherry 7 минут назад

      лучший бомбардир в истории «Спартака», легенда... долгих лет, Никита Павлович!!!

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      Рейтинг: +8607

      playsh 58 минут назад

      Мауриньо совсем-совсем домашний.Спасибо,Жозе.

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      Рейтинг: +69

      Arturashvilli 1 час назад

      С днем рождения Никита Павлович!!!

      1
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      Рейтинг: +11973

      Hektor 84 2 часа назад

      Никита Симонян с днем рождения! Здоровья и долгих лет жизни!

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