«Крепко обнимаю тебя». Моуринью поздравил Симоняна с 95-летием

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью обратился к бывшему игроку сборной СССР Никите Симоняну. Ему исполнилось 95 лет.

«Привет, дорогой Никита! Это Жозе Моуринью из Рима. Крепко обнимаю тебя, желаю всего наилучшего и отличного дня рождения.

Через год я напишу еще одно видеопоздравление для тебя, но уже с 96-летием. Пока!» – сказал Моуринью.

Симонян – 1-й вице-президент РФС.

Он играл за «Спартак» с 1949 по 1959-й год.

В 213 матчах он забил 133 гола.

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