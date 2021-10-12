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    «Легенда красно-белых и нашего футбола». «Спартак» поздравил Симоняна с 95-летием

    «Спартак» поздравил с днем рождения бывшего нападающего команды и сборной СССР Никиту Симоняна.

    «Никите Павловичу Симоняну – 95! Лучший бомбардир в истории «Спартака». Легенда красно-белых и нашего футбола. Великий футболист и человек.

    Долгих лет, Никита Павлович!» – написал «Спартак» в твиттере.

    • Симонян – первый вице-президент РФС.
    • Он играл за «Спартак» с 1949 по 1959-й год.
    • В 213 матчах он забил 133 гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2004

      Klaido 1 час назад

      Долгих лет!!!
      Легенда не только Спартака, но всего нашего футбола - Мельбурн 1956, олимпийский чемпион!!!

      0
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      Рейтинг: +929

      Блямба 1 час назад

      Никита Павлович!
      Живите долго,пожалуйста.
      Последний из тех,на кого можно равняться.

      2
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      Рейтинг: +90188

      zigbert 1 час назад

      Легенда и гордость Спартака!
      С Днем рождения Никита Павлович!
      Здоровья и долгих лет жизни!

      3
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