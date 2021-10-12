«Легенда красно-белых и нашего футбола». «Спартак» поздравил Симоняна с 95-летием

«Спартак» поздравил с днем рождения бывшего нападающего команды и сборной СССР Никиту Симоняна.

«Никите Павловичу Симоняну – 95! Лучший бомбардир в истории «Спартака». Легенда красно-белых и нашего футбола. Великий футболист и человек.

Долгих лет, Никита Павлович!» – написал «Спартак» в твиттере.

Симонян – первый вице-президент РФС.

Он играл за «Спартак» с 1949 по 1959-й год.

В 213 матчах он забил 133 гола.