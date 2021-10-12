«Легенда красно-белых и нашего футбола». «Спартак» поздравил Симоняна с 95-летием

Долгих лет!!!
Легенда не только Спартака, но всего нашего футбола - Мельбурн 1956, олимпийский чемпион!!!
«Спартак» поздравил с днем рождения бывшего нападающего команды и сборной СССР Никиту Симоняна.
«Никите Павловичу Симоняну – 95! Лучший бомбардир в истории «Спартака». Легенда красно-белых и нашего футбола. Великий футболист и человек.
Долгих лет, Никита Павлович!» – написал «Спартак» в твиттере.
- Симонян – первый вице-президент РФС.
- Он играл за «Спартак» с 1949 по 1959-й год.
- В 213 матчах он забил 133 гола.
Никите Павловичу Симоняну – 95!Лучший бомбардир в истории «Спартака». Легенда красно-белых и нашего футбола. Великий футболист и человек.Долгих лет, Никита Павлович! pic.twitter.com/UBmDNMioDJ— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 12, 2021