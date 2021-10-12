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    Пике поздравил Симоняна с 95-летием

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике обратился к бывшему игроку сборной СССР Никите Симоняну. Ему сегодня исполнилось 95 лет.

    «Привет, мой друг Никита Симонян! Счастливого дня рождения. Надеюсь, у вас будет отличный день в кругу семьи и друзей. Шлю вам крепкие объятия из Испании. Хорошего дня!» – сказал Пике.

    • Симонян – первый вице-президент РФС.
    • Он играл за «Спартак» с 1949 по 1959-й год.
    • В 213 матчах он забил 133 гола.

    «Легенда красно-белых и нашего футбола». «Спартак» поздравил Симоняна с 95-летием

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    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7682

      Fusballer 4 минуты назад

      Молодец Жерар.

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