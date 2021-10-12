Пике поздравил Симоняна с 95-летием

Защитник «Барселоны» Жерар Пике обратился к бывшему игроку сборной СССР Никите Симоняну. Ему сегодня исполнилось 95 лет.

«Привет, мой друг Никита Симонян! Счастливого дня рождения. Надеюсь, у вас будет отличный день в кругу семьи и друзей. Шлю вам крепкие объятия из Испании. Хорошего дня!» – сказал Пике.

Симонян – первый вице-президент РФС.

Он играл за «Спартак» с 1949 по 1959-й год.

В 213 матчах он забил 133 гола.

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«Легенда красно-белых и нашего футбола». «Спартак» поздравил Симоняна с 95-летием