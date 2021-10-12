Сборная России из самолета поздравила Симоняна с 95-летием

Молодцы,главное победой поздравили!!!
Футболисты сборной России поздравили с днем рождения бывшего игрока сборной СССР Никиту Симоняна. Они сделали это в самолете.
Игроки надели специальные майки с изображением Симоняна.
- Симонян – 1-й вице-президент РФС.
- Он играл за «Спартак» с 1949 по 1959-й год.
- В 213 матчах он забил 133 гола.
С днeм рождения, Никита Павлович #НашиПарни pic.twitter.com/MEI6jukip1— Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2021
Пике поздравил Симоняна с 95-летием
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