Сборная России из самолета поздравила Симоняна с 95-летием

Футболисты сборной России поздравили с днем рождения бывшего игрока сборной СССР Никиту Симоняна. Они сделали это в самолете.
Игроки надели специальные майки с изображением Симоняна.
- Симонян – 1-й вице-президент РФС.
- Он играл за «Спартак» с 1949 по 1959-й год.
- В 213 матчах он забил 133 гола.
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Пике поздравил Симоняна с 95-летием
«Легенда красно-белых и нашего футбола». «Спартак» поздравил Симоняна с 95-летием
Источник: твиттер сборной России