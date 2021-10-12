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    Сборная России из самолета поздравила Симоняна с 95-летием

    Футболисты сборной России поздравили с днем рождения бывшего игрока сборной СССР Никиту Симоняна. Они сделали это в самолете.

    Игроки надели специальные майки с изображением Симоняна.

    • Симонян – 1-й вице-президент РФС.
    • Он играл за «Спартак» с 1949 по 1959-й год.
    • В 213 матчах он забил 133 гола.

    Пике поздравил Симоняна с 95-летием

    «Легенда красно-белых и нашего футбола». «Спартак» поздравил Симоняна с 95-летием

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    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1703

      Romio-xxx 38 минут назад

      Молодцы,главное победой поздравили!!!

      1
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      Рейтинг: +204

      Vitaga 2 часа назад

      выдающийся игрок и достойный человек. все наверное помнят как он свою медаль Стрельцову отдавал. Здоровья и долгих лет!

      3
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      Рейтинг: +21463

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      А ещё неплохо бы брать с него пример. Выдающийся нападающий своего времени.

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