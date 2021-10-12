Сборная России из самолета поздравила Симоняна с 95-летием

Футболисты сборной России поздравили с днем рождения бывшего игрока сборной СССР Никиту Симоняна. Они сделали это в самолете.

Игроки надели специальные майки с изображением Симоняна.

Симонян – 1-й вице-президент РФС.

Он играл за «Спартак» с 1949 по 1959-й год.

В 213 матчах он забил 133 гола.

Пике поздравил Симоняна с 95-летием

«Легенда красно-белых и нашего футбола». «Спартак» поздравил Симоняна с 95-летием