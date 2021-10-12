«Всю жизнь ты посвятил этой прекрасной игре». Инфантино поздравил Симоняна с 95-летием

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к бывшему игроку сборной СССР Никите Симоняну. Ему исполнилось 95 лет.

«Дорогой Никита, с днeм рождения! Я знаю, что ты отмечаешь большой юбилей, и от лица всех людей, вовлечeнных в футбол, желаю тебе счастливого 95-летия. Я до сих пор с любовью вспоминаю жеребьeвку чемпионата мира в России в 2018 году, когда у нас была возможность встретиться лично. Тогда ты подарил мне фотографию времeн выступления за сборную СССР с автографом. Ты напомнил мне, что представлял национальную сборную СССР на еe первом чемпионате мира в 1958 году и забил в том турнире в ворота Англии, а также был капитаном на протяжении всего турнира.

Всю свою жизнь ты посвятил этой прекрасной игре. Как нападающий «Спартака», а затем как тренер этой команды. И в ереванском «Арарате», недалеко от места твоего рождения, ты также был успешен на тренерском посту. Ну и, конечно же, в качестве игрока сборной СССР, а затем и главного тренера этой сборной.

Твой путь включает в себя работу в Футбольной федерации СССР, и в Министерстве спорта, и в Российском футбольном союзе. Ты служил не только клубу и стране, но всему мировому футбольному сообществу, и заслуженно получил Орден ФИФА за заслуги в 2000 году.

От лица всех нас я благодарю тебя за то, что ты делишься любовью к футболу и футбольной мудростью на протяжении всей жизни. Дорогой Никита, ты настоящая легенда ФИФА. Спасибо, Никита. Желаю тебе счастливого дня рождения и всего наилучшего», – сказал Инфантино.

Симонян – 1-й вице-президент РФС.

Он играл за «Спартак» с 1949 по 1959-й год.

В 213 матчах он забил 133 гола.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Ждем на играх «Спартака». Витория поздравил Симоняна с 95-летием

Сборная России из самолета поздравила Симоняна с 95-летием

Пике поздравил Симоняна с 95-летием

«Легенда красно-белых и нашего футбола». «Спартак» поздравил Симоняна с 95-летием