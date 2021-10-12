«Ждем на играх «Спартака». Витория поздравил Симоняна с 95-летием

Главный тренер «Спартака» Руй Витория обратился к бывшему игроку команды Никите Симоняну. Ему исполнилось 95 лет.

«Мои наилучшие пожелания легенде «Спартака» Никите Симоняну! Желаю здоровья. Ждем вас на домашних играх «Спартака».

Желаю хорошего дня и еще раз поздравляю», – сказал Витория.

Симонян – 1-й вице-президент РФС.

Он играл за «Спартак» с 1949 по 1959-й год.

В 213 матчах он забил 133 гола.

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