«Ждем на играх «Спартака». Витория поздравил Симоняна с 95-летием

Главный тренер «Спартака» Руй Витория обратился к бывшему игроку команды Никите Симоняну. Ему исполнилось 95 лет.
«Мои наилучшие пожелания легенде «Спартака» Никите Симоняну! Желаю здоровья. Ждем вас на домашних играх «Спартака».
Желаю хорошего дня и еще раз поздравляю», – сказал Витория.
- Симонян – 1-й вице-президент РФС.
- Он играл за «Спартак» с 1949 по 1959-й год.
- В 213 матчах он забил 133 гола.
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Источник: твиттер «Спартака»