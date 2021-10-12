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    «Ждем на играх «Спартака». Витория поздравил Симоняна с 95-летием

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория обратился к бывшему игроку команды Никите Симоняну. Ему исполнилось 95 лет.

    «Мои наилучшие пожелания легенде «Спартака» Никите Симоняну! Желаю здоровья. Ждем вас на домашних играх «Спартака».

    Желаю хорошего дня и еще раз поздравляю», – сказал Витория.

    • Симонян – 1-й вице-президент РФС.
    • Он играл за «Спартак» с 1949 по 1959-й год.
    • В 213 матчах он забил 133 гола.

    Сборная России из самолета поздравила Симоняна с 95-летием

    Пике поздравил Симоняна с 95-летием

    «Легенда красно-белых и нашего футбола». «Спартак» поздравил Симоняна с 95-летием

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +25579

      Боцман59rus 2 часа назад

      _ за что вы его так???

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      Рейтинг: +2554

      tarasofka 2 часа назад

      пожалейте ветерана! нельзя ему такое смотреть!

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      Рейтинг: +737

      ВасяК > tarasofka 1 час назад

      Ещё раз убеждаюсь, ничего святого у тебя нет!!!

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      Рейтинг: +2554

      tarasofka > ВасяК 45 минут назад

      охренеть, ты даун тарасофский. что я тут такого написал? смерти пожелал? или что? если ты так на шутку реагируешь - то у меня однозначное мнение о твоём умственном развитии.

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