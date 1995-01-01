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    Глебов: «Понимаем, что «Ростов» облажался. Это позор»

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поговорил с фанатами после матча группового этапа Кубка России против «Чайки» (0:1). Ростовчане досрочно вылетают из турнира.

    «Мы понимаем, что мы облажались, понимаем. Это позор, это позор. Я не играю за деньги. Мы хотим выигрывать так же, как и вы», – сказал Глебов болельщикам.

    • В октябре «Ростову» предстоит сыграть в Кубке против «Торпедо», но при любом результате обе команды не выйдут в плей-офф.
    • У «Ростова» в сезоне 1 победа.
    • Следующий соперник – «Ахмат».

    «Ростов» – фанатам: «Стыдно перед каждым из вас»

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    Источник: «Чемпионат»

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