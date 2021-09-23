Глебов: «Понимаем, что «Ростов» облажался. Это позор»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поговорил с фанатами после матча группового этапа Кубка России против «Чайки» (0:1). Ростовчане досрочно вылетают из турнира.

«Мы понимаем, что мы облажались, понимаем. Это позор, это позор. Я не играю за деньги. Мы хотим выигрывать так же, как и вы», – сказал Глебов болельщикам.

В октябре «Ростову» предстоит сыграть в Кубке против «Торпедо», но при любом результате обе команды не выйдут в плей-офф.

У «Ростова» в сезоне 1 победа.

Следующий соперник – «Ахмат».

«Ростов» – фанатам: «Стыдно перед каждым из вас»

Семин – о поражении от «Чайки»: «Произошла недооценка. Но жизнь продолжается»