Глебов: «Понимаем, что «Ростов» облажался. Это позор»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поговорил с фанатами после матча группового этапа Кубка России против «Чайки» (0:1). Ростовчане досрочно вылетают из турнира.
«Мы понимаем, что мы облажались, понимаем. Это позор, это позор. Я не играю за деньги. Мы хотим выигрывать так же, как и вы», – сказал Глебов болельщикам.
- В октябре «Ростову» предстоит сыграть в Кубке против «Торпедо», но при любом результате обе команды не выйдут в плей-офф.
- У «Ростова» в сезоне 1 победа.
- Следующий соперник – «Ахмат».
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Источник: «Чемпионат»