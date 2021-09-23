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Глебов: «Понимаем, что «Ростов» облажался. Это позор»

23 сентября 2021, 01:11
8

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поговорил с фанатами после матча группового этапа Кубка России против «Чайки» (0:1). Ростовчане досрочно вылетают из турнира.

«Мы понимаем, что мы облажались, понимаем. Это позор, это позор. Я не играю за деньги. Мы хотим выигрывать так же, как и вы», – сказал Глебов болельщикам.

  • В октябре «Ростову» предстоит сыграть в Кубке против «Торпедо», но при любом результате обе команды не выйдут в плей-офф.
  • У «Ростова» в сезоне 1 победа.
  • Следующий соперник – «Ахмат».

«Ростов» – фанатам: «Стыдно перед каждым из вас»

Семин – о поражении от «Чайки»: «Произошла недооценка. Но жизнь продолжается»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Чайка Ростов Глебов Данил
Комментарии (8)
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житель СПб
1632362120
Да ладно, специально проиграли?
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MaxRnD
1632384550
Это не позор - это ошибки менеджеров. лихо распродавших то, что хоть как-то играло
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FanatSerj
1632386558
Зато всех продали лихо и дорого, но каждый год не получиться собирать команды с нуля и находить хороших футболистов, которые быстро вырастут. Ну и Семин видно как то не заходит, пора вспомнить о Кириченко ему так и не дали нормально порулить в Ростове.
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Axe111
1632388057
Позорище!!!
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GoLenaStop
1632421997
Ростсельмаш, на тебя теперь даже ставить неинтересно...результат - либо просер, либо никакой. (Жена - мужу в постели: - ...и зарплата у тебя тоже маааленькая...) Всем здоровья и ... хорошей пятницы.
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