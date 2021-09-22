Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Семин – о поражении от «Чайки»: «Произошла недооценка. Но жизнь продолжается»

    Главный тренер «Ростова» Юрий Семин высказался после матча группового этапа Кубка России против «Чайки» (0:1). Единственный мяч команда из Песчанокопского забила в первом тайме.

    «Мы много говорили о том, что это будет сложный матч, потому что команда соперника очень сильно мотивирована. Первый тайм был плохо сыгран.

    Почему произошла недооценка, нужно разбираться. Во втором тайме имели преимущество, но нужно забивать голы в таких ситуациях, мы не сумели этого сделать. Очень расстроены, но жизнь продолжается», – сказал Семин.

    • «Ростов» досрочно вылетел из турнира.
    • В октябре «Ростову» предстоит сыграть в Кубке против «Торпедо», но при любом результате обе команды не выйдут в плей-офф.
    • У «Ростова» в сезоне 1 победа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Ростова»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2021 22:43
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7951

      playsh 17 минут назад

      На печку впору бока греть,а ты всё соперника "недооцениваешь."
      Всему своё время...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4973

      maygli 1 час назад

      Палыч - на пенсию пора. Хватит позорить свои седины. Титулов и уважения тебе не занимать, но главное вовремя понять и уйти оставшись великим.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89574
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67575
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru