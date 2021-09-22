Семин – о поражении от «Чайки»: «Произошла недооценка. Но жизнь продолжается»

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин высказался после матча группового этапа Кубка России против «Чайки» (0:1). Единственный мяч команда из Песчанокопского забила в первом тайме.

«Мы много говорили о том, что это будет сложный матч, потому что команда соперника очень сильно мотивирована. Первый тайм был плохо сыгран.

Почему произошла недооценка, нужно разбираться. Во втором тайме имели преимущество, но нужно забивать голы в таких ситуациях, мы не сумели этого сделать. Очень расстроены, но жизнь продолжается», – сказал Семин.