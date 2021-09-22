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    «Ростов» – фанатам: «Стыдно перед каждым из вас»

    «Ростов» после поражения от «Чайки» (0:1) в группе Кубка России обратился к фанатам. Ростовчанам стыдно.

    «Стыдно перед каждым из вас», – написала пресс-служба.

    • «Ростов» досрочно вылетел из турнира.
    • В октябре «Ростову» предстоит сыграть в Кубке против «Торпедо», но при любом результате обе команды не выйдут в плей-офф.
    • У «Ростова» в сезоне 1 победа.

    Семин – о поражении от «Чайки»: «Произошла недооценка. Но жизнь продолжается»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ростова»

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    22.09.2021 23:14
    Комментарии6
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      Рейтинг: +290

      kazak1975 3 минуты назад

      Всё по-делу. Не до кубков, прописку бы сохранить. Держись, Шпалыч.

      0
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      Рейтинг: +3571

      _Marqella_ 50 минут назад

      Ростов не команда....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7951

      playsh > _Marqella_ 24 минуты назад

      Похоже,сбываются Ваши мечты - плохие люди отбыли из Кубка.
      Следущая страница - отбытие из РПЛ ? Аккуратнее надо быть с Вами...

      0
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      Рейтинг: +4973

      maygli 1 час назад

      Уже винились перед болельщиками после поражения от Крыльев. обещали исправиться, просили верить в вас и поддержать.
      И что? Всё пустые слова?
      "Недооценили..."
      Всё как с гуся вода, расслабили булки и получили ...
      Всех в ПФЛ!

      1
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      Рейтинг: +1770

      CSKA471 1 час назад

      Палыча льют негодяи

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      Рейтинг: +4973

      maygli > CSKA471 1 час назад

      Да ладно. А кто им нужен?
      Карпина сливали, Палыча сливают, пинком их всех под зад, деньгу гребут, а играть не хотят.

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