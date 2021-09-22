«Ростов» – фанатам: «Стыдно перед каждым из вас»

«Ростов» после поражения от «Чайки» (0:1) в группе Кубка России обратился к фанатам. Ростовчанам стыдно.
«Стыдно перед каждым из вас», – написала пресс-служба.
- «Ростов» досрочно вылетел из турнира.
- В октябре «Ростову» предстоит сыграть в Кубке против «Торпедо», но при любом результате обе команды не выйдут в плей-офф.
- У «Ростова» в сезоне 1 победа.
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Семин – о поражении от «Чайки»: «Произошла недооценка. Но жизнь продолжается»
Источник: твиттер «Ростова»