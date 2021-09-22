«Ростов» – фанатам: «Стыдно перед каждым из вас»

«Ростов» после поражения от «Чайки» (0:1) в группе Кубка России обратился к фанатам. Ростовчанам стыдно.

«Стыдно перед каждым из вас», – написала пресс-служба.

«Ростов» досрочно вылетел из турнира.

В октябре «Ростову» предстоит сыграть в Кубке против «Торпедо», но при любом результате обе команды не выйдут в плей-офф.

У «Ростова» в сезоне 1 победа.

Стыдно перед каждым из вас. pic.twitter.com/Fmd9ia8vIt — Football Club Rostov (@rostovfc) September 22, 2021

Семин – о поражении от «Чайки»: «Произошла недооценка. Но жизнь продолжается»