Лига 1. «Монако» обыграло «Сент-Этьен», Головин вышел на поле в перерыве; чемпион «Лилль» победил «Реймс»

«Монако» благодаря победе над «Сент-Этьеном» поднялся в таблице чемпионата Франции на 12-е место. Российский полузащитник хозяев Александр Головин вышел на замену на 46-й минуте.

В другой встрече действующий чемпион «Лилль» обыграл «Реймс». «Ренн» забил шесть безответных голов выходцу из Лиги 2.

Франция. Лига 1. 7-й тур

Лилль – Реймс – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Дэвид, 31; 2:0 – Андре, 43; 2:1 – Флипс, 74 (с пенальти).

Монако – Сент-Этьен – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Фолланд, 27; 1:1 – Буанга, 41; 2:1 – Бен-Йеддер, 62 (с пенальти); 3:1 – Бен-Йеддер, 86.

Удаления: нет – Грин, 33.

Ренн – Клермон – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мартен, 32; 2:0 – Терье, 36; 3:0 – Сулемана, 55; 4:0 – Сулемана, 57; 5:0 – Лаборде, 64; 6:0 – Тэт, 77.

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