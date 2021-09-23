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Монако - Сент-Этьен

22.09.2021, Среда, 20:00 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Трансляция: Матч! Футбол 2 Франция. Лига 1, 7 тур Монако - Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2020/2021)
30 тур
19 марта, пятница 23:00 Сент-Этьен 0:4 Монако
17 тур
23 декабря, среда 23:00 Монако 2:2 Сент-Этьен
Франция. Кубок (2019/2020)
1/8 финала
28 января, вторник 22:55 Монако 0:1 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2019/2020)
12 тур
3 ноября, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 1:0 Монако
Франция. Лига 1 (2018/2019)
35 тур
5 мая, воскресенье 18:00 Монако 2:3 Сент-Этьен
8 тур
28 сентября, пятница 21:45 Сент-Этьен 2:0 Монако
Франция. Лига 1 (2017/2018)
37 тур
12 мая, суббота 22:00 Монако 1:0 Сент-Этьен
18 тур
15 декабря, пятница 22:45 Сент-Этьен 0:4 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
31 тур
17 мая, среда 22:00 Монако 2:0 Сент-Этьен
11 тур
29 октября, суббота 21:00 Сент-Этьен 1:1 Монако
Франция. Лига 1 (2015/2016)
26 тур
14 февраля, воскресенье 19:00 Сент-Этьен 1:1 Монако
18 тур
13 декабря, воскресенье 16:00 Монако 1:0 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2014/2015)
31 тур
3 апреля, пятница 21:30 Монако 1:1 Сент-Этьен
13 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Сент-Этьен 1:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
27 тур
1 марта, суббота 20:00 Сент-Этьен 2:0 Монако
9 тур
5 октября, суббота 19:00 Монако 2:1 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2010/2011)
33 тур
1 мая, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 1:1 Монако
17 тур
12 декабря, воскресенье 19:00 Монако 0:2 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2009/2010)
23 тур
7 февраля, воскресенье 19:00 Сент-Этьен 3:0 Монако
7 тур
26 сентября, суббота 21:00 Монако 1:2 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2008/2009)
26 тур
1 марта, воскресенье 19:00 Монако 2:2 Сент-Этьен
8 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Сент-Этьен 2:0 Монако
Франция. Лига 1 (2007/2008)
38 тур
17 мая, суббота 22:50 Сент-Этьен 4:0 Монако
1 тур
4 августа, суббота 22:00 Монако 1:1 Сент-Этьен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 22 сентября 2021, 16:37

    Монако пора подниматься по турнирной лестнице.

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