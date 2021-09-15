Яремчук – после матча с «Динамо» К: «Психологически мне было трудно. Я знаю всех ребят в киевском клубе»

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук дал комментарий после матча группового этапа Лиги чемпионов против украинского «Динамо» (0:0). У него были трудности, так как раньше он играл за киевлян.

«Было непросто играть против моего бывшего клуба. Я знаю всех ребят в «Динамо» и сильные стороны команды. Прежде всего, мне было трудно готовиться к игре психологически. Я не доволен результатом, потому что мы не выиграли. С другой стороны, мы могли проиграть на последних минутах, так что одно очко – не такой уж плохой результат», – цитирует Яремчука УЕФА со ссылкой на Megogo.

Яремчук – динамовский воспитанник, провел за команду 9 матчей в УПЛ.

«Бенфика» купила украинца летом у «Гента».

В киевском матче «Динамо» забило на 90+ минуте, но гол отменили после VAR (офсайд).

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