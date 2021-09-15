Луческу: «Ничья с «Бенфикой» – позитивный результат»

Главный тренер украинского «Динамо» Мирча Луческу подытожил матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:0). Румын считает результат положительным.

«Играли против сильного соперника. Если бы не последние десять минут, в течение которых мы создали моменты и провели гол, я был бы доволен ничейным результатом, а так остался осадок из-за отмененного гола.

Понятно, что «Бенфика» доминировала. Мы отдали инициативу сопернику, чтобы сгруппироваться, чтобы сыграть компактно в обороне. Мы организовали оборону таким образом, чтобы не оставлять свободных зон, чтобы контратаковать, искать моменты у чужих ворот. К сожалению, наш гол не засчитали. А до этого хороший момент был у Беньямина Вербича, но он не сумел подстроиться под мяч.

Но все равно итоговый результат матча я считаю позитивным. Обнадеживает, что мы сегодня не пропустили. Помню, мы как-то с «Шахтером» сыграли с «Шальке» дома вничью 0:0, и все были разочарованы этим, а я был доволен. Затем в ответном матче мы обыграли соперника 3:0: «Шальке» был вынужден атаковать, и мы ловили соперника на контратаках. Возможно, точно так же будет и во втором матче с «Бенфикой»: наш соперник будет атаковать, а мы должны будем правильно обороняться и искать свои шансы у других ворот», – сказал Луческу.

В киевском матче «Динамо» забило на 90+ минуте, но гол отменили после VAR (офсайд).

Следующий соперник «Динамо» по Лиге чемпионов – «Бавария» (29 сентября).

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