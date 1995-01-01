Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    Жезуш: «Динамо» К лучше подготовлено тактически, чем «Спартак»

    Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш после матча группового этапа Лиги чемпионов против украинского «Динамо» (0:0) сравнил киевлян и «Спартак», с которым португальцы играли в квалификации. Обоих соперников тренер считает сильными.

    – В этой Лиге чемпионов вы уже сыграли с московским «Спартаком» и киевским «Динамо». Могли бы вы сравнить эти команды? С какой из них «Бенфике» пришлось сложнее?

    – Интересный вопрос. Обе команды довольно качественные, это сильные соперники. Возможно, «Динамо» лучше подготовлено тактически, в смысле коллективной игры. Но про оба матча можно сказать, что нам пришлось в них непросто.

    • В киевском матче «Динамо» забило на 90+ минуте, но гол отменили после VAR (офсайд).
    • «Бенфика» победила «Спартак» в обоих матчах квалификации.
    • «Динамо» К лидирует в УПЛ, а «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: dynamo.kiev.ua

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:57
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89381
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67506
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru