Жезуш: «Динамо» К лучше подготовлено тактически, чем «Спартак»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш после матча группового этапа Лиги чемпионов против украинского «Динамо» (0:0) сравнил киевлян и «Спартак», с которым португальцы играли в квалификации. Обоих соперников тренер считает сильными.

– В этой Лиге чемпионов вы уже сыграли с московским «Спартаком» и киевским «Динамо». Могли бы вы сравнить эти команды? С какой из них «Бенфике» пришлось сложнее?

– Интересный вопрос. Обе команды довольно качественные, это сильные соперники. Возможно, «Динамо» лучше подготовлено тактически, в смысле коллективной игры. Но про оба матча можно сказать, что нам пришлось в них непросто.