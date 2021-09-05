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  • Головин: «Сыграли с Кипром на 6-7 баллов из 10. Из-за духоты было тяжело»

Головин: «Сыграли с Кипром на 6-7 баллов из 10. Из-за духоты было тяжело»

5 сентября 2021, 09:35
4

Полузащитник сборной России Александр Головин подытожил матч отборочного цикла ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Он не полностью удовлетворен победой.

«Я думаю, можем лучше играть. Уверен. Могли забивать больше. Как минимум четыре. По десятибалльной шкале сыграли на шесть-семь.

Тяжело, что это третий день после матча с Хорватией (0:0). Плюс душно. Тяжело, конечно», – сказал Головин.

  • Головина признали лучшим игроком встречи в составе России.
  • Россия лидирует в группе.
  • Следующий соперник – Мальта (7 сентября).
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Головин: «В матче с Кипром не все получалось идеально»

Дарья Карпина – после победы над Кипром: «Это не то, что мы ожидали увидеть»

Источник: твиттер «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Кипр Россия Монако Головин Александр
Комментарии (4)
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серега кашин
1630825706
где ты нашел 6-7 там все 3-4
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NewLife
1630830685
Согласен на 60% зарплаты ?
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САДЫЧОК
1630837582
Очень слабый игрок...водится , вокруг своей оси , без продвижения вперед , принимает мяч спиной к воротам, много ошибается !
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