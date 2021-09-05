Головин: «Сыграли с Кипром на 6-7 баллов из 10. Из-за духоты было тяжело»

Полузащитник сборной России Александр Головин подытожил матч отборочного цикла ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Он не полностью удовлетворен победой.

«Я думаю, можем лучше играть. Уверен. Могли забивать больше. Как минимум четыре. По десятибалльной шкале сыграли на шесть-семь.

Тяжело, что это третий день после матча с Хорватией (0:0). Плюс душно. Тяжело, конечно», – сказал Головин.

Головина признали лучшим игроком встречи в составе России.

Россия лидирует в группе.

Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

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