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    Головин: «Сыграли с Кипром на 6-7 баллов из 10. Из-за духоты было тяжело»

    Полузащитник сборной России Александр Головин подытожил матч отборочного цикла ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Он не полностью удовлетворен победой.

    «Я думаю, можем лучше играть. Уверен. Могли забивать больше. Как минимум четыре. По десятибалльной шкале сыграли на шесть-семь.

    Тяжело, что это третий день после матча с Хорватией (0:0). Плюс душно. Тяжело, конечно», – сказал Головин.

    • Головина признали лучшим игроком встречи в составе России.
    • Россия лидирует в группе.
    • Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

    Головин: «В матче с Кипром не все получалось идеально»

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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