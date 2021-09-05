Отбор ЧМ-2022. Дания минимально победила Фарерские острова, Израиль разгромил Австрию

Дания смогла забить Фарерским островам только один гол. Он случился после удаления у хозяев. Датчане продолжают лидировать в группе.

Шотландия тоже засчет одного гола переиграла Молдавию. 50-й матч за шотландцев провел игрок «Ливерпуля» Эндрю Робертсон. Он сравнялся по этому показателю с Аллистером МакКойстом.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа F. 5-й тур

Шотландия – Молдавия – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Дайкс, 14.

Фарерские острова – Дания – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Винд, 85.

Удаления: Йоэнсен, 84 (вторая ж.к.) – нет.

Израиль – Австрия – 5:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Соломон, 5; 2:0 – Даббур, 20; 3:0 – Захави, 33; 3:1 – Баумгартнер, 42; 3:2 – Арнаутович, 55; 4:2 – Вайсман, 59; 5:2 – Захави, 90.

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