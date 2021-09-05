Отбор ЧМ-2022. Дания минимально победила Фарерские острова, Израиль разгромил Австрию

Дания смогла забить Фарерским островам только один гол. Он случился после удаления у хозяев. Датчане продолжают лидировать в группе.
Шотландия тоже засчет одного гола переиграла Молдавию. 50-й матч за шотландцев провел игрок «Ливерпуля» Эндрю Робертсон. Он сравнялся по этому показателю с Аллистером МакКойстом.
Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа F. 5-й тур
Шотландия – Молдавия – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Дайкс, 14.
Фарерские острова – Дания – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Винд, 85.
Удаления: Йоэнсен, 84 (вторая ж.к.) – нет.
Голы: 1:0 – Соломон, 5; 2:0 – Даббур, 20; 3:0 – Захави, 33; 3:1 – Баумгартнер, 42; 3:2 – Арнаутович, 55; 4:2 – Вайсман, 59; 5:2 – Захави, 90.
Источник: Бомбардир.ру