Отбор ЧМ-2022. Нидерланды разгромили Черногорию, лидер группы Турция – Гибралтар

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал добился первой победы после возвращения. Его команда разгромила Черногорию, дубль оформил Мемфис Депай. У черногорцев на 63-й минуте на замену вышел полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович.

Турция крупно победила Гибралтар. Именно турки после пяти туров лидируют в группе.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа G. 5-й тур

Нидерланды – Черногория – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Депай, 38 (с пенальти); 2:0 – Депай, 62; 3:0 – Вейналдум, 70; 4:0 – Гакпо, 76.

Гибралтар – Турция – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Дервишоглу, 54; 0:2 – Чалханоглу, 65; 0:3 – Караман, 83.

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