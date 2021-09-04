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    Отбор ЧМ-2022. Нидерланды разгромили Черногорию, лидер группы Турция – Гибралтар

    Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал добился первой победы после возвращения. Его команда разгромила Черногорию, дубль оформил Мемфис Депай. У черногорцев на 63-й минуте на замену вышел полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович.

    Турция крупно победила Гибралтар. Именно турки после пяти туров лидируют в группе.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа G. 5-й тур

    Нидерланды – Черногория – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Депай, 38 (с пенальти); 2:0 – Депай, 62; 3:0 – Вейналдум, 70; 4:0 – Гакпо, 76.

    Гибралтар – Турция – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дервишоглу, 54; 0:2 – Чалханоглу, 65; 0:3 – Караман, 83.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2021 23:54
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