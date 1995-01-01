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    Далич: «Россия сыграла отлично. Карпин удивил Миранчуком на позиции ложной девятки»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча четвертого тура отбора ЧМ-2022 против России (0:0).

    «Карпин удивил тем, что вышел с Миранчуком на позиции ложной девятки. Мы ожидали увидеть там Смолова. Когда на поле вышел Заболотный, стало интересно: крупный и сильный игрок. Было интересно за ним наблюдать.

    Я не могу комментировать тактику Карпина. Россия сыграла сегодня отлично. Уверен, их штаб знал, что они делают, они хорошо изучили нашу игру», – сказал Далич.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии7
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      Рейтинг: +16606

      derrik2000 35 минут назад

      Меян всегда печалит, когда тренер соперников даёт лестную характеристику команде.
      Если бы сказал, "а, вот, мы..... а вот у нас....но наши проблемы из-за того, что.... потому не получилось...", мне было бы намного приятнее.
      Думаю, что не только мне.

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      Рейтинг: +5004

      Давид59 47 минут назад

      Смолова не было, думаю, правильно. Он против хорватов уже со своей "паненкой" отличился.

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      Рейтинг: +1014

      Enter2006 50 минут назад

      Унылая игра получилась и очень вязкая. Ничего на "отлично" не вижу. Такое впечатление, что сами команды "сушили" игру под ничью 0:0

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      Рейтинг: +7554

      Alekxei Z. 1 час назад

      По мне , так появление Миранчука в составе и есть главная ошибка Карпина. Но надо было человеку дать шанс и проверить с сильным соперником.
      Проверили. 45 минут хватило всё понять.

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      Рейтинг: +9446

      Вомбат 1 час назад

      Это "отлично" -- не более, чем комплимент. Посредственно сыграли обе команды. В Загребе при такой игре наши проиграют. Остается надеяться на то, что команда улучшит игру в следующих матчах, что футболисты наконец-то сыграются и не будут выглядеть так, будто видят друг друга на поле первый раз в жизни.

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      Рейтинг: +7554

      Alekxei Z. > Вомбат 57 минут назад

      Что значит ваше " Посредственно " ?
      Команды сыграли в свою силу.
      Хорваты без своего лучшего игрока ( Модрича ) контролировали игру, ну а наши как умеют.
      Первый блин не комом , есть проблески, конечно сыгранности не хватало, но это дело наживное.

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      Рейтинг: +7327

      FanatSerj 1 час назад

      "Мы ожидали увидеть там Смолова." - да и не говори, мы тоже Смолова ждали, а оно вон как вышло )))

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