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  • Далич: «Россия сыграла отлично. Карпин удивил Миранчуком на позиции ложной девятки»

Далич: «Россия сыграла отлично. Карпин удивил Миранчуком на позиции ложной девятки»

2 сентября 2021, 08:54
13

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча четвертого тура отбора ЧМ-2022 против России (0:0).

«Карпин удивил тем, что вышел с Миранчуком на позиции ложной девятки. Мы ожидали увидеть там Смолова. Когда на поле вышел Заболотный, стало интересно: крупный и сильный игрок. Было интересно за ним наблюдать.

Я не могу комментировать тактику Карпина. Россия сыграла сегодня отлично. Уверен, их штаб знал, что они делают, они хорошо изучили нашу игру», – сказал Далич.

Карпин – после ничьей с Хорватией: «Удовлетворение есть»

Прядкин: «Шукер сказал, что сборная России сыграла резво. Для первого матча, считаю, играли смело. Результат неплохой»

Дюков – о ничьей с Хорватией: «Ожидания оправдались, но хотелось бы больше смелого футбола»

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия Далич Златко
Комментарии (13)
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FanatSerj
1630564063
"Мы ожидали увидеть там Смолова." - да и не говори, мы тоже Смолова ждали, а оно вон как вышло )))
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Вомбат
1630564527
Это "отлично" -- не более, чем комплимент. Посредственно сыграли обе команды. В Загребе при такой игре наши проиграют. Остается надеяться на то, что команда улучшит игру в следующих матчах, что футболисты наконец-то сыграются и не будут выглядеть так, будто видят друг друга на поле первый раз в жизни.
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Enter2006
1630565264
Унылая игра получилась и очень вязкая. Ничего на "отлично" не вижу. Такое впечатление, что сами команды "сушили" игру под ничью 0:0
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Давид59
1630565432
Смолова не было, думаю, правильно. Он против хорватов уже со своей "паненкой" отличился.
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derrik2000
1630566156
Меян всегда печалит, когда тренер соперников даёт лестную характеристику команде. Если бы сказал, "а, вот, мы..... а вот у нас....но наши проблемы из-за того, что.... потому не получилось...", мне было бы намного приятнее. Думаю, что не только мне.
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