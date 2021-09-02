Далич: «Россия сыграла отлично. Карпин удивил Миранчуком на позиции ложной девятки»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча четвертого тура отбора ЧМ-2022 против России (0:0).

«Карпин удивил тем, что вышел с Миранчуком на позиции ложной девятки. Мы ожидали увидеть там Смолова. Когда на поле вышел Заболотный, стало интересно: крупный и сильный игрок. Было интересно за ним наблюдать.

Я не могу комментировать тактику Карпина. Россия сыграла сегодня отлично. Уверен, их штаб знал, что они делают, они хорошо изучили нашу игру», – сказал Далич.

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