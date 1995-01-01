Далич: «Россия сыграла отлично. Карпин удивил Миранчуком на позиции ложной девятки»

Меян всегда печалит, когда тренер соперников даёт лестную характеристику команде.
Если бы сказал, "а, вот, мы..... а вот у нас....но наши проблемы из-за того, что.... потому не получилось...", мне было бы намного приятнее.
Думаю, что не только мне.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча четвертого тура отбора ЧМ-2022 против России (0:0).
«Карпин удивил тем, что вышел с Миранчуком на позиции ложной девятки. Мы ожидали увидеть там Смолова. Когда на поле вышел Заболотный, стало интересно: крупный и сильный игрок. Было интересно за ним наблюдать.
Я не могу комментировать тактику Карпина. Россия сыграла сегодня отлично. Уверен, их штаб знал, что они делают, они хорошо изучили нашу игру», – сказал Далич.
Карпин – после ничьей с Хорватией: «Удовлетворение есть»
Прядкин: «Шукер сказал, что сборная России сыграла резво. Для первого матча, считаю, играли смело. Результат неплохой»
Дюков – о ничьей с Хорватией: «Ожидания оправдались, но хотелось бы больше смелого футбола»