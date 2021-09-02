Карпин – после ничьей с Хорватией: «Удовлетворение есть»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подытожил свой дебютный матч против Хорватии (0:0). Он удовлетворен.

«Нельзя сказать, что доволен результатом и игрой. Удовлетворение есть. Окей, одно очко, двигаемся дальше.

Буду удовлетворeн, если обыграем Кипр и Мальту. Сейчас волнения нет, есть уже отходняк», – сказал Карпин.