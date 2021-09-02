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Карпин – после ничьей с Хорватией: «Удовлетворение есть»

2 сентября 2021, 00:48
37

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подытожил свой дебютный матч против Хорватии (0:0). Он удовлетворен.

«Нельзя сказать, что доволен результатом и игрой. Удовлетворение есть. Окей, одно очко, двигаемся дальше.

Буду удовлетворeн, если обыграем Кипр и Мальту. Сейчас волнения нет, есть уже отходняк», – сказал Карпин.

  • Россия идет в группе 2-й.
  • Карпин продолжил длящуюся с 1998 года тенденцию: главный тренер сборной России с поражения не начинает.
  • Россия ни разу в истории не побеждала хорватов (5 матчей).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия Карпин Валерий
Комментарии (37)
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сутулая собака и лисы
1630535442
ребят, учитесь смотреть немного шире. не стоит в первые матчи оценивать силу команды, стоит оценивать перемены происходящие в ней. -> мы больше не играем со столбом в нападении (ну почти). -> используем сразу двух креативных игроков (Миранчук, правда, выглядел слабо). -> команда активно прессингует всем составом (Карпин, видя большой выбор игроков в нападение, заставил их активно бороться за мяч, уставших потом заменил, Усатый вместо этого выставлял низкую оборону и Дзюбу на выносы мяча). -> команда старается играть в быстрый и вертикальный футбол (при том заметно, что они не имеют этого, НО ПЫТАЮТСЯ, пусть лучше неумело учатся играть в такой футбол, чем наблюдать подачи на Дзюбу). -> команда сделала ставку на молодёжь. так что возможно кто-то видит нули в матче с Хорватией, а я вижу самую настоящую победу.
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САДЫЧОК
1630557764
В целом играли хорошо ( правда без намёка на атаку ) ! Работа Карпина видна ! Конечно же Миранчук , Головин , Джикия , Баринов Не должны быть в сборной !
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yorgenbarenz
1630558364
Жуткая работа с мячом.Всё испортила,в очередной раз,низкая культура паса и мандраж почти у всех.Карпина тоже трясло.(это понятно- с такими исполнителями кондрат хватит).
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alex1951
1630560537
...все пойдет по нарастающей,сожрем Кипр,проглотим Мальту ,а все эти ,,SLO,, * 2, сложим -умножим и в помойку,у нас давно на них зуб имеется.....))))
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rash1959
1630563254
"Удовлетворение есть" - это как кончил, но не до конца.
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Вомбат
1630564172
Нынешняя Хорватия -- команда уровня Ирландии, Шотландии, Словакии, и т.д. Европейский середняк. Даже чехи сейчас сильнее. Но группу, судя по всему, выиграют именно они, а не Россия. Игра сборной России после долгожданного ухода Черчесова по рисунку изменилась. Но не по уровню, так как из всех претендентов на его место, был назначен наихудший. Футбольная Россия в варианте Карпина - такое же дно, беспомощное в атаке, как при Черчесове. Впрочем о чем я говорю, если Карпин забыл выставить на игру нападающего. И во втором тайме в этом качестве вышел не сильнейший на данный момент форвард, а любимец Черчесова Зе Болотный. Для смеха, наверное. Только не смешно было.
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Давид59
1630565160
В первом тайме, действительно, играли без нападающего. Но, может это и к лучшему. Ни один из нынешних российских нападающих не в состоянии "цепляться" за мяч. А так все отрабатывали в обороне. На победу явно не наиграли. Ничья с Хорватами это потолок для нынешней сборной. С чем их и поздравляю.
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Enter2006
1630565616
Слабенькая игра по сути. Отбираем кальяны и пиво у футболистов, и зарплаты наполовину, и запрещаем делать татуировки. Карпину - удачи.
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Константинн
1630568745
Что в сборной делает Заболотный!? Одно дерево поменяли на другое, помоложе. Однообразный, не думающий... В Динамо полно молодежи, в Крыльях неплохой нап. тот же Смолов,наигрывай их.
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Рубинище
1630575211
Надеюсь выводы будут. Все мы очередной раз убедились что Миранчук Черышев не зря лавку полирует. Смолова с Тюкавиным однозначно нужно использовать т.к. Заболотный не тянет на уровень сборной. Самошников сыграл мало но хорошо. А эти потери постоянные на ровном месте от одних и тех же. Пусть пас учат а не в сборной играют.
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