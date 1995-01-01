Карпин – после ничьей с Хорватией: «Удовлетворение есть»

ребят, учитесь смотреть немного шире.
не стоит в первые матчи оценивать силу команды, стоит оценивать перемены происходящие в ней.
-> мы больше не играем со столбом в нападении (ну почти).
-> используем сразу двух креативных игроков (Миранчук, правда, выглядел слабо).
-> команда активно прессингует всем составом (Карпин, видя большой выбор игроков в нападение, заставил их активно бороться за мяч, уставших потом заменил, Усатый вместо этого выставлял низкую оборону и Дзюбу на выносы мяча).
-> команда старается играть в быстрый и вертикальный футбол (при том заметно, что они не имеют этого, НО ПЫТАЮТСЯ, пусть лучше неумело учатся играть в такой футбол, чем наблюдать подачи на Дзюбу).
-> команда сделала ставку на молодёжь.
так что возможно кто-то видит нули в матче с Хорватией, а я вижу самую настоящую победу.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин подытожил свой дебютный матч против Хорватии (0:0). Он удовлетворен.
«Нельзя сказать, что доволен результатом и игрой. Удовлетворение есть. Окей, одно очко, двигаемся дальше.
Буду удовлетворeн, если обыграем Кипр и Мальту. Сейчас волнения нет, есть уже отходняк», – сказал Карпин.
- Россия идет в группе 2-й.
- Карпин продолжил длящуюся с 1998 года тенденцию: главный тренер сборной России с поражения не начинает.
- Россия ни разу в истории не побеждала хорватов (5 матчей).