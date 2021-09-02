Карпин – после ничьей с Хорватией: «Удовлетворение есть»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подытожил свой дебютный матч против Хорватии (0:0). Он удовлетворен.
«Нельзя сказать, что доволен результатом и игрой. Удовлетворение есть. Окей, одно очко, двигаемся дальше.
Буду удовлетворeн, если обыграем Кипр и Мальту. Сейчас волнения нет, есть уже отходняк», – сказал Карпин.
- Россия идет в группе 2-й.
- Карпин продолжил длящуюся с 1998 года тенденцию: главный тренер сборной России с поражения не начинает.
- Россия ни разу в истории не побеждала хорватов (5 матчей).
Источник: «Чемпионат»