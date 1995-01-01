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    Карпин – после ничьей с Хорватией: «Удовлетворение есть»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин подытожил свой дебютный матч против Хорватии (0:0). Он удовлетворен.

    «Нельзя сказать, что доволен результатом и игрой. Удовлетворение есть. Окей, одно очко, двигаемся дальше.

    Буду удовлетворeн, если обыграем Кипр и Мальту. Сейчас волнения нет, есть уже отходняк», – сказал Карпин.

    • Россия идет в группе 2-й.
    • Карпин продолжил длящуюся с 1998 года тенденцию: главный тренер сборной России с поражения не начинает.
    • Россия ни разу в истории не побеждала хорватов (5 матчей).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 00:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +546

      сутулая собака и лисы 33 минуты назад

      ребят, учитесь смотреть немного шире.

      не стоит в первые матчи оценивать силу команды, стоит оценивать перемены происходящие в ней.

      -> мы больше не играем со столбом в нападении (ну почти).
      -> используем сразу двух креативных игроков (Миранчук, правда, выглядел слабо).
      -> команда активно прессингует всем составом (Карпин, видя большой выбор игроков в нападение, заставил их активно бороться за мяч, уставших потом заменил, Усатый вместо этого выставлял низкую оборону и Дзюбу на выносы мяча).
      -> команда старается играть в быстрый и вертикальный футбол (при том заметно, что они не имеют этого, НО ПЫТАЮТСЯ, пусть лучше неумело учатся играть в такой футбол, чем наблюдать подачи на Дзюбу).
      -> команда сделала ставку на молодёжь.

      так что возможно кто-то видит нули в матче с Хорватией, а я вижу самую настоящую победу.

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