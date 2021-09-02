Дюков – о ничьей с Хорватией: «Ожидания оправдались, но хотелось бы больше смелого футбола»

Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от первой игры сборной России под руководством Валерия Карпина.
- Команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) в 4-м туре отбора ЧМ-2022.
- Следующий соперник россиян – Кипр (4 сентября).
«В принципе, ожидания оправдались. Неплохая игра. Чего жду дальше? Нужно побеждать.
Сегодня был смелый футбол местами. И в первом, и во втором тайме. Хотелось бы, чтобы его было больше», – сказал Дюков.
Карпин – после ничьей с Хорватией: «Удовлетворение есть»
Прядкин: «Шукер сказал, что сборная России сыграла резво. Для первого матча, считаю, играли смело. Результат неплохой»
Источник: Sport24