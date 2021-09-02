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  • Дюков – о ничьей с Хорватией: «Ожидания оправдались, но хотелось бы больше смелого футбола»

Дюков – о ничьей с Хорватией: «Ожидания оправдались, но хотелось бы больше смелого футбола»

2 сентября 2021, 08:18
12

Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от первой игры сборной России под руководством Валерия Карпина.

«В принципе, ожидания оправдались. Неплохая игра. Чего жду дальше? Нужно побеждать.

Сегодня был смелый футбол местами. И в первом, и во втором тайме. Хотелось бы, чтобы его было больше», – сказал Дюков.

Карпин – после ничьей с Хорватией: «Удовлетворение есть»

Прядкин: «Шукер сказал, что сборная России сыграла резво. Для первого матча, считаю, играли смело. Результат неплохой»

Источник: Sport24
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Хорватия Дюков Александр
Комментарии (12)
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Fusballer
1630561698
Оправдания ожидались.
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FanatSerj
1630563933
Тут опять главное что никто не начудил как на Евро (привет Семенову с Зобниным), вратарь тоже один раз по настоящему выручил, вот уже и не проиграли, как раз того чего не хватило на Евро. Но будет ли это зависеть прям именно от тренера хз, хз, но как говориться будем смотреть. Вчера по крайней мере как говорит Дзюба - не обкакались.
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Лфшт
1630567608
Завали тварь тупая. Ты ни хрена не понимаешь в футболе, чмошник питерский
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yorgenbarenz
1630570956
Кого-нибудь вместо дюкова(бывшего качественного игрока,например) и лет через пять будем дома играть смелее.А пока ставят своих знакомых пирожников тачать сапоги-понту не будет.Один вред!
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Enter2006
1630573259
ГазПрём - Российское достояние! Дюкова и ЕдРо - в помойное ведро!
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portero
1630575930
Пусть потренируются на более слабых соперниках, а основное физика у наших всех никакая, сдохли и пошли ошибки в передачах, и не успевают закрывать игроков. Вот как физику вмем нашим пешеходам подтянуть? Штрафовать нещадно в клубах...
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NewLife
1630586764
Твой коллега Прядкин заявил, что футбол был смелым)
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ySS
1630588611
За более смелой игрой стоят более открытые тылы. Этого и ждала Хорватия или привоза какого-нибудь. Для первого матча вполне приемлимо сыграли, хотя большинство ждёт волшебника, а не тренера в сборной))
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