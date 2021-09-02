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    Дюков – о ничьей с Хорватией: «Ожидания оправдались, но хотелось бы больше смелого футбола»

    Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от первой игры сборной России под руководством Валерия Карпина.

    «В принципе, ожидания оправдались. Неплохая игра. Чего жду дальше? Нужно побеждать.

    Сегодня был смелый футбол местами. И в первом, и во втором тайме. Хотелось бы, чтобы его было больше», – сказал Дюков.

    Карпин – после ничьей с Хорватией: «Удовлетворение есть»

    Прядкин: «Шукер сказал, что сборная России сыграла резво. Для первого матча, считаю, играли смело. Результат неплохой»

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +612

      Лфшт 11 минут назад

      Завали тварь тупая. Ты ни хрена не понимаешь в футболе, чмошник питерский

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      Рейтинг: +7327

      FanatSerj 1 час назад

      Тут опять главное что никто не начудил как на Евро (привет Семенову с Зобниным), вратарь тоже один раз по настоящему выручил, вот уже и не проиграли, как раз того чего не хватило на Евро. Но будет ли это зависеть прям именно от тренера хз, хз, но как говориться будем смотреть. Вчера по крайней мере как говорит Дзюба - не обкакались.

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      Рейтинг: +7554

      Alekxei Z. 1 час назад

      Не надо необдуманных заявлений.
      Что значит смелый футбол ? Убежать 8-9 в атаку ?
      В игре должен быть баланс. Для матча с добротным соперником выглядели неплохо.
      Надеюсь теперь многим стало очевидно почему Миранчук и Головин в своих клубах часто сидят на лавке. Парни далеко не айс.

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      Рейтинг: +6844

      Fusballer 1 час назад

      Оправдания ожидались.

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