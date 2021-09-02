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  • Прядкин: «Шукер сказал, что сборная России сыграла резво. Для первого матча, считаю, играли смело. Результат неплохой»

Прядкин: «Шукер сказал, что сборная России сыграла резво. Для первого матча, считаю, играли смело. Результат неплохой»

2 сентября 2021, 00:58
4

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился впечатлением о матче отборочного цикла ЧМ-2022 между Россией и Хорватией (0:0). Он считает игру россиян смелой.

«По первому тайму коллеги сказали, что сборная резво играет. Моe мнение – для первого матча играли смело. Рядом сидел Давор Шукер, который сказал, что да, наша сборная играет резво.

Арсен Захарян талантливый парень, реализация придeт, нужно набраться опыта и результат будет. Не зря ряд клубов заявляют о желании его приобрести.

Возможно, игра была немного дерзкая. В игре удивил напор, видимо, у Валерия Карпина есть талант мотиватора.

Меня не удивило, что не сыграл Федор Смолов. Решение принимает тренер и мне некорректно говорить, что правильно, а что нет.

Мы надеемся, что этой сборной по силам выйти на чемпионат мира. Результат этого матча неплохой, мы ждали трудную игру», – сказал функционер Прядкин.

  • Россия идет в группе 2-й.
  • Карпин продолжил длящуюся с 1998 года тенденцию: главный тренер сборной России с поражения не начинает.
  • Россия ни разу в истории не побеждала хорватов (5 матчей).

Карпин – после ничьей с Хорватией: «Удовлетворение есть»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия Прядкин Сергей
Комментарии (4)
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Hektor 84
1630559257
Заткнись сволочь! С твоими достижениями нормальные мужики в отставку уходят! А ты гнида сидишь и дальше бюджетные бабосики пилишь.
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NewLife
1630586409
"...для первого матча играли смело" Прядкину большой смелости не нужно, чтобы вылезать с такой глупостью в прессу.
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