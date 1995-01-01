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    Прядкин: «Шукер сказал, что сборная России сыграла резво. Для первого матча, считаю, играли смело. Результат неплохой»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился впечатлением о матче отборочного цикла ЧМ-2022 между Россией и Хорватией (0:0). Он считает игру россиян смелой.

    «По первому тайму коллеги сказали, что сборная резво играет. Моe мнение – для первого матча играли смело. Рядом сидел Давор Шукер, который сказал, что да, наша сборная играет резво.

    Арсен Захарян талантливый парень, реализация придeт, нужно набраться опыта и результат будет. Не зря ряд клубов заявляют о желании его приобрести.

    Возможно, игра была немного дерзкая. В игре удивил напор, видимо, у Валерия Карпина есть талант мотиватора.

    Меня не удивило, что не сыграл Федор Смолов. Решение принимает тренер и мне некорректно говорить, что правильно, а что нет.

    Мы надеемся, что этой сборной по силам выйти на чемпионат мира. Результат этого матча неплохой, мы ждали трудную игру», – сказал функционер Прядкин.

    • Россия идет в группе 2-й.
    • Карпин продолжил длящуюся с 1998 года тенденцию: главный тренер сборной России с поражения не начинает.
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    Карпин – после ничьей с Хорватией: «Удовлетворение есть»

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    Источник: «Чемпионат»

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