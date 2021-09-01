Отбор ЧМ-2022. Россия в дебютном матче Карпина сыграла вничью с Хорватией

Главный тренер Валерий Карпин дебютировал в сборной России. Команда в матче отборочного цикла ЧМ-2022 не смогла дома победить Хорватию, финалиста ЧМ-2018.

Карпин продолжил длящуюся с 1998 года тенденцию: главный тренер сборной России с поражения не начинает.

Россия ни разу в истории не побеждала хорватов (5 матчей).

Хорватия лидирует в группе, Россия занимает второе место.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа Н. 4-й тур

Россия – Хорватия – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Россия: Гилерме, Фернандес (Самошников, 78), Дивеев, Караваев, Джикия (к), Баринов, Миранчук (Заболотный, 46), Захарян (Черышев, 70), Ионов (Бакаев, 70), Кузяев (Ерохин, 84), Головин.

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Чалета-Цар (Скорич, 84), Соса, Брозович, Ковачич, Пашалич (Иванушец, 70), Влашич, Перишич (Ливайя, 75), Крамарич (Оршич, 75).

Предупреждения: Баринов, 35; Черышев, 90+4 – нет.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022