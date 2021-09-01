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    Отбор ЧМ-2022. Россия в дебютном матче Карпина сыграла вничью с Хорватией

    Главный тренер Валерий Карпин дебютировал в сборной России. Команда в матче отборочного цикла ЧМ-2022 не смогла дома победить Хорватию, финалиста ЧМ-2018.

    Карпин продолжил длящуюся с 1998 года тенденцию: главный тренер сборной России с поражения не начинает.

    Россия ни разу в истории не побеждала хорватов (5 матчей).

    Хорватия лидирует в группе, Россия занимает второе место.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа Н. 4-й тур

    Россия – Хорватия – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    Россия: Гилерме, Фернандес (Самошников, 78), Дивеев, Караваев, Джикия (к), Баринов, Миранчук (Заболотный, 46), Захарян (Черышев, 70), Ионов (Бакаев, 70), Кузяев (Ерохин, 84), Головин.

    Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Чалета-Цар (Скорич, 84), Соса, Брозович, Ковачич, Пашалич (Иванушец, 70), Влашич, Перишич (Ливайя, 75), Крамарич (Оршич, 75).

    Предупреждения: Баринов, 35; Черышев, 90+4 – нет.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2021 23:36
    Комментарии46
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      Рейтинг: +728

      aubergine 6 минут назад

      Вроде и неплохо сыграли, но осадочек какой-то остался. По такой непонятной игре 1 набранное очко можно считать неплохим результатом. Посмотрим, что сможет Валера выжать из наших игроков. Пока что светлого будущего не видно.

      1
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      Рейтинг: +2947

      Nesterenko 12 минут назад

      Много вопросов по составу и почему в 2 тайме не прижали хорватов. С точки зрения таблицы это потеря очков.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1382

      serglider > Nesterenko 4 минуты назад

      Какое "прижали"!? Вы разве не видели, что полузащита постоянно теряла мяч в простых ситуациях, Кузяев вообще давал пасы только поперек и назад, Баринов схватил быстро горчичник и играл сверхостородно, Караваев - человек-невидимка! Головин постоянно передерживал мяч, зачем то шел в обыгрыш, постоянно проигрывая в единоборствах... Счастье огромное, что не пропустили! Потому как с такой игрой отыграться нам было бы безнадежным делом...

      0
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      Рейтинг: +3416

      neim 13 минут назад

      Игра нашей команды просматривалась всего лишь половину первого тайма. Дальше все было плохо. Замены во втором ни к чему не привели. Хорошо, хоть не проиграли.
      Думаю, что новый тренер сделает правильные выводы из этой скучной игры.

      2
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      Рейтинг: +7508

      playsh 13 минут назад

      Ребята,Вы сыграли на сегодняшний день честно,как смогли.Спасибо Вам .

      6
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      Рейтинг: +4422

      polt 15 минут назад

      Хорошо отделались. Для такой примитивной игры наших защитников и полузащитников, результат очень даже приличный. Да и хорваты не настаивали на победе. Карпину флаг в руки.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1651

      CSKA471 > polt 11 минут назад

      Зря ты к зашите сегодня как раз вопросов минимум, оч много выиграли на опережении

      4
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      Рейтинг: +1382

      serglider > polt 10 минут назад

      Если в ближайшее время кардинально не улучшим игру, этот флаг Валера может с разу засунуть себе в анус))) Отбор стопудово сольем...

      0
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      Рейтинг: +1703

      Красногорск_Фан 15 минут назад

      Хорватия уже не та. Заболотный с Захаряном. Оба на букву Зе. Задолбали портить моменты, которые редки на уровне сборных. Дальше Кипр. 4 из 5 вратарей зашибись отдохнут.

      2
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      Рейтинг: +14185

      Garrincha58 15 минут назад

      смысл было менять Черчесова в первом тайме Карпин пытался сыграть в современный футбол в прессинг и быстрый пас но понял что эта сборная никогда так играть не сможет во втором тайме перешёл на игру Черчесова и вот результат то есть никакой ни игры ни смысла ну а что эти горе русские игрочишки могут если мяч у них отскакивает как от стенки мысли никакой тупо бей беги отбивай куда можешь тут никто ни Карпин ни Гвардиола не поможет какая боль какая боль Россия Хорватия 0-0......дальше должен быть смайлик со слезами

      1
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      Рейтинг: +67439

      insider_retro 16 минут назад

      Азартно, свежо и сумбурно... Без тупого перекатывания, но и без победных голов...
      Новобранцы в тему, но некоторые не в струю...

      4
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      Рейтинг: +7545

      Alekxei Z. 18 минут назад

      Равная игра равных соперников.
      Хорваты чуть помастеровитее, поэтому и мяч лучше контролировали.
      У епппанутых патриотов хотелось бы спросить , а за счёт чего наши должны были выиграть , может наголо с шашками бежать ?
      Честно, разочаровали Миранчук и Головин, вот от кого должна была контр-игра строится.

      3
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      Рейтинг: +16491

      JTherry 19 минут назад

      выжали результат новым молодым составом, но игра - слабая, атакующих действий - раз-два и обчелся, ничья - закономерна... как сказал бы сам Карпин "игра была равна..."

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