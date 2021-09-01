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  • Отбор ЧМ-2022. Россия в дебютном матче Карпина сыграла вничью с Хорватией

Отбор ЧМ-2022. Россия в дебютном матче Карпина сыграла вничью с Хорватией

1 сентября 2021, 23:36
94

Главный тренер Валерий Карпин дебютировал в сборной России. Команда в матче отборочного цикла ЧМ-2022 не смогла дома победить Хорватию, финалиста ЧМ-2018.

Карпин продолжил длящуюся с 1998 года тенденцию: главный тренер сборной России с поражения не начинает.

Россия ни разу в истории не побеждала хорватов (5 матчей).

Хорватия лидирует в группе, Россия занимает второе место.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа Н. 4-й тур

Россия – Хорватия – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Россия: Гилерме, Фернандес (Самошников, 78), Дивеев, Караваев, Джикия (к), Баринов, Миранчук (Заболотный, 46), Захарян (Черышев, 70), Ионов (Бакаев, 70), Кузяев (Ерохин, 84), Головин.

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Чалета-Цар (Скорич, 84), Соса, Брозович, Ковачич, Пашалич (Иванушец, 70), Влашич, Перишич (Ливайя, 75), Крамарич (Оршич, 75).

Предупреждения: Баринов, 35; Черышев, 90+4 – нет.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Хорватия Карпин Валерий
Комментарии (94)
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Snek
1630528743
Ни хорошо, но и ни плохо. Это не такое жалкое зрелище, что было при стасике, но всё же выглядит не так хорошо, как хотелось бы. По крайней мере в атаке играют не забросом на бревно, а реально какими-то задумками, креативами и комбинациями, хотя они выглядят деревянно.
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portero
1630528829
надеюсь Валера сможет выбрать и сыграть чуток состав, положительные моменты видны, но и претензий много к нашим "кривоногим"....
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Plyash
1630528889
Лиха беда начало.Всё Нормально.Хорваты тоже боялись.
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GoLenaStop
1630528906
Игра с двух сторон шла с опаской, но хорваты были побыстрее. Хорошо, что маринад на воротах не чудил... Реальная ничья. Удачи нашей сборной! Спасибо за игру!
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knikos
1630528978
Было бы у Карпина пару недель хотя бы , он поставил бы игру в атаке . Несыгранность видна невооружённым взглядом . В обороне вроде порядок . За такую ничью не обидно ! Игроки играли , боролись , настаивали на своём ! Хороший дебют Карпина ! Поздравляю Захаряна с классным дебютом в сборной ! Честно говоря , не ожидал от него такой зрелой игры . Бум надеяться , шансы у этой сборной пробиться на ЧМ есть !
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Рубинище
1630529111
Захарян, Самошников-спасибо Карпину, что дал им шанс-нормально сыграли. Какое же Миранчук днище какой ему милан-РПЛ низ таблицы. Хорваты сегодня тоже были не айс, но ничего строится новая команда.
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Plyash
1630529424
Начало очень даже солидное.Валера,продолжай,теперь нам нужны будут и победы. Удачи всем нам.....
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JTherry
1630529425
выжали результат новым молодым составом, но игра - слабая, атакующих действий - раз-два и обчелся, ничья - закономерна... как сказал бы сам Карпин "игра была равна..."
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Plyash
1630529803
Ребята,Вы сыграли на сегодняшний день честно,как смогли.Спасибо Вам .
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zigbert
1630565490
Для начала совсем неплохо. Все таки играли с командой у которой игроки из ведущих европейских клубов в которых являются лидерами. Единственная слабость, это пожалуй вратарская позиция. Могли конечно проиграть но могли и выиграть.Моменты были. Однако ничья наиболее справедлива по игре.
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