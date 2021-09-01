Отбор ЧМ-2022. Португалия вырвала победу над Ирландией, Роналду стал лучшим бомбардиром на уровне сборных; Азербайджан уступил Люксембургу

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории на уровне сборных. Теперь на его счету 111 голов. Его мячи принесли Португалии победу в матче с Ирландией.
В другой встрече группы Азербайджан под руководством Джанни Де Бьязи уступил Люксембургу.
Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа А. 4-й тур
Португалия – Ирландия – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Иган, 45; 1:1 – Роналду, 89; 2:1 – Роналду, 90+6.
Люксембург – Азербайджан – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Пинту, 8; 2:0 – Родригеш, 28 (с пенальти); 2:1 – Махмудов, 67.
Источник: Бомбардир.ру