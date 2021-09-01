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    Отбор ЧМ-2022. Португалия вырвала победу над Ирландией, Роналду стал лучшим бомбардиром на уровне сборных; Азербайджан уступил Люксембургу

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории на уровне сборных. Теперь на его счету 111 голов. Его мячи принесли Португалии победу в матче с Ирландией.

    В другой встрече группы Азербайджан под руководством Джанни Де Бьязи уступил Люксембургу.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа А. 4-й тур

    Португалия – Ирландия – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Иган, 45; 1:1 – Роналду, 89; 2:1 – Роналду, 90+6.

    Люксембург – Азербайджан – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Пинту, 8; 2:0 – Родригеш, 28 (с пенальти); 2:1 – Махмудов, 67.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2021 23:45
    Комментарии8
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      Рейтинг: +402

      nelez 8 минут назад

      Этот рекорд будет держаться дооолгие годы если не вечно.
      Мы счастливые люди что вживую увидели игру этой легенды.

      4
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      Рейтинг: +2419

      Andrering87 10 минут назад

      Великий игрок))) топ из топов))) молодчик)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1703

      Красногорск_Фан 12 минут назад

      Великий игрок! Великая карьера. Долгих лет спортивной жизни. Надеюсь еще 2-3 года поиграет на высшем уровне. Большой пример для всего футбола. С рекордом!! Респект!

      1
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      Рейтинг: +3175

      Дедуктор 15 минут назад

      Роналду крут. Очень крут. А вы говорите - стар? Суперстар!

      2
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      Рейтинг: +926

      Alex Y 21 минуту назад

      Ничего себе он и победу умудрился вырвать в конце, хоть и пенальти не забил) и лучшим бомбардиром сборных стал молодец есть еще силы)

      4
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      Рейтинг: +9338

      knikos 22 минуты назад

      Роналду был Роналду , есть и будет !Великий игрок ! Один сделал игру , несмотря на незабитый пеналь .

      5
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      Рейтинг: +4149

      AtticusFinch 23 минуты назад

      Роналду красава)) побил рекорд невероятный!

      3
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      Рейтинг: +3384

      FENIX-SL 23 минуты назад

      лучший в истории

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