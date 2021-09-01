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  • Отбор ЧМ-2022. Португалия вырвала победу над Ирландией, Роналду стал лучшим бомбардиром на уровне сборных; Азербайджан уступил Люксембургу

Отбор ЧМ-2022. Португалия вырвала победу над Ирландией, Роналду стал лучшим бомбардиром на уровне сборных; Азербайджан уступил Люксембургу

1 сентября 2021, 23:45
15

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории на уровне сборных. Теперь на его счету 111 голов. Его мячи принесли Португалии победу в матче с Ирландией.

В другой встрече группы Азербайджан под руководством Джанни Де Бьязи уступил Люксембургу.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа А. 4-й тур

Португалия – Ирландия – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Иган, 45; 1:1 – Роналду, 89; 2:1 – Роналду, 90+6.

Люксембург – Азербайджан – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Пинту, 8; 2:0 – Родригеш, 28 (с пенальти); 2:1 – Махмудов, 67.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Португалия. Примейра Португалия Ирландия Люксембург Азербайджан Роналду Криштиану
Комментарии (15)
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ArReal
1630529275
Роналду красава)) побил рекорд невероятный!
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knikos
1630529305
Роналду был Роналду , есть и будет !Великий игрок ! Один сделал игру , несмотря на незабитый пеналь .
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Alex Y
1630529390
Ничего себе он и победу умудрился вырвать в конце, хоть и пенальти не забил) и лучшим бомбардиром сборных стал молодец есть еще силы)
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Дедуктор
1630529722
Роналду крут. Очень крут. А вы говорите - стар? Суперстар!
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Красногорск_Фан
1630529905
Великий игрок! Великая карьера. Долгих лет спортивной жизни. Надеюсь еще 2-3 года поиграет на высшем уровне. Большой пример для всего футбола. С рекордом!! Респект!
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Andrering87
1630530046
Великий игрок))) топ из топов))) молодчик)))
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nelez
1630530134
Этот рекорд будет держаться дооолгие годы если не вечно. Мы счастливые люди что вживую увидели игру этой легенды.
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JTherry
1630531105
разозлили ирландцы Криша... и пенальти не забил, и по фейсу съездил, и 2 гола за одну минуту в конце матча зарядил, настоящий голеадор..!) круто же!!!
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житель СПб
1630548180
Да... Вот это игрок! Достойный пример всем.
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serglider
1630574921
Все пишут о Роналду, проигрыш азеров люксембургу уже никого не удивляет? Походу не только российская бензоколонка нащупывает футбольное дно.
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