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Карпин: «Запретил игрокам сборной России сахар»

29 августа 2021, 00:12
36

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, в отличие от предшественника Станислава Черчесова, запретил игрокам употреблять в пищу сахар. Он вреден спортсменам, считает тренер.

«Полностью запретил сахар в сборной, потому что они профессиональные спортсмены. Сам при этом сахар ем, ибо я не футболист.

Борщ в сборной разрешен и он не хуже тарасовского. Хотя Тарасовка давно была, уже и не вспомнить», – сказал Карпин.

  • 1 сентября Россия сыграет с Хорватией в отборе ЧМ-2022.
  • Россияне идут в группе 2-ми, хорваты лидируют.
  • Карпин в течение игровой карьеры выступал за «Сельту», «Реал Сосьедад» и другие клубы.

Карпин: «На подъем российского футбола уйдет минимум пять лет»

Карпин: «Вместо Дзюбы шутить в сборной буду я. Буду клоуном»

Источник: твиттер Николая Угодника
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (36)
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paracetamol
1630187360
Сахар - очень энергетичный продукт, основное питание клеток. Дурак Карпин, если не сказать хуже!
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BRO_football
1630189663
... а то жопа слипнется!
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gor77
1630206247
Ох, как это всё занятно и смешно!)))))) Бомбардир! Лучше бы написали про успехи сборной России по пляжному футболу!!! Всё-таки в пляжном футболе у нашей команды достижений намного больше, чем у этой сборной без сахара. Тем более, что скоро финал чемпионата мира!!! А вы тут - сахар, борщ, клоун и прочее.)))))))))
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ostrovski1
1630210679
Я в детстве ходил на Лёгкую атлетику. И перед бегом на длинные дистанции мы ложили в карман шорт кусочек рафинада (это просьба тренера была). И когда чувствовали, что дыхалка тебя подводит, доставали кусочек и рассасывали прямо на бегу. И это реально помогало. Вторая дыхалка как бы открывалась. И были результаы. И были победы. Ну это так. Просто история из жизни
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portero
1630214522
Ты тренер блин или доктор? Похоже просто тащится от власти, а я наивно думал что прошло... оказывается горбатого могила исправит.
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MaxRnD
1630216760
А также соль, спички, мыло, зубную пасту и туалетную бумагу ... ))) Валера троллит всех и вся, и это его стиль общения. Всяко разно веселее, чем Чабан, мычавший в микрофон несусветную ересь. PS Изначально говорил, что будет результат, не будет - неизвестно (Валере с такими пешеходами терять абсолютно нечего, что в сборной, что в Ростове), но поржём точно ....
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zra78
1630217069
А что они его ели?!
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zigbert
1630218940
Полезно все если в меру.
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vladimir-7
1630222940
РФС в сборной по футболу заменил одного школьного физрука на другого ПТУшного физрука и думает, что пора сборной становиться чемпионами мира по футболу. Первый – "знаменитый лингвист", запретил игрокам употреблять определенные слова, другой – "спортивный диетолог", запретил игрокам употреблять сахар. Оказывается не в словах было дело, а в сахаре.
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Иван Петров 1986
1630227600
Нужно так же запретить пиво, вино и водку с виски, а так же очень вредно для футболистов рукоблудство.
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