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    Карпин: «Запретил игрокам сборной России сахар»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин, в отличие от предшественника Станислава Черчесова, запретил игрокам употреблять в пищу сахар. Он вреден спортсменам, считает тренер.

    «Полностью запретил сахар в сборной, потому что они профессиональные спортсмены. Сам при этом сахар ем, ибо я не футболист.

    Борщ в сборной разрешен и он не хуже тарасовского. Хотя Тарасовка давно была, уже и не вспомнить», – сказал Карпин.

    • 1 сентября Россия сыграет с Хорватией в отборе ЧМ-2022.
    • Россияне идут в группе 2-ми, хорваты лидируют.
    • Карпин в течение игровой карьеры выступал за «Сельту», «Реал Сосьедад» и другие клубы.

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    Источник: твиттер Николая Угодника

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