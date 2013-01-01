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    Карпин: «Вместо Дзюбы шутить в сборной буду я. Буду клоуном»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, кто будет отвечать в команде за атмосферу в отсутствие бывшего капитана Артема Дзюбы. Карпин планирует шутить.

    «В сборной вместо Дзюбы теперь буду шутить я. Я буду клоуном», – сказал Карпин.

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    Источник: твиттер Николая Угодника

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    Комментарии26
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      Рейтинг: +9800

      NewLife 2 минуты назад

      "В сборной вместо Дзюбы теперь буду шутить я"
      В оригинале: "В сборной вместо Дзюбы теперь буду шутить и дрочить я". Редакция не пропустила))

      1
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      Рейтинг: +9538

      alex1951 9 минут назад

      Лучшая щютка....Щютя уделать хорватов....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16400

      JTherry 10 минут назад

      в сборной, видимо, без "клоунады" невозможно играть... сборная юмористов КВН собралась, Маслякова тренером надо было назначать...)

      1
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      Рейтинг: +4928

      sochi-2013 14 минут назад

      "Не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати"!
      Ой, Валера, как бы два последних слова, касательно тебя, не превратились в одно!
      Будь скромнее, Ты, кроме гонора, как тренер, еще НИЧЕГО выдающегося не показал!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +6757

      Fusballer 18 минут назад

      Шутить будут болельщики после сентябрьских матчей сборной.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +285

      Добрый Фей 26 минут назад

      Значит всё таки у Дзюбы член больше , раз тренер сборной по личным причинам не берёт игрока вспоминая давние высказывания..А по факту с таким "тренеришком" мы как сборная далеко не уедем, коль личные переживания затуманивают мозг Карпина.. жаль..Дзюба красавец спустя столько времени его высказывание гнетёт Карпушку ...

      2
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      Рейтинг: +7476

      "supermax" > Добрый Фей 17 минут назад

      личные переживания? а чего такого чуба сделал в последнее время чтоб его в сборную брать? дуб дубом...бестолковое полено, мечтающее забивать кипрам и мальтам

      2
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      ...
      Рейтинг: +6757

      Fusballer > Добрый Фей 17 минут назад

      Всё время вы, пи_дерские, о членах думаете))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +7476

      "supermax" > Fusballer 16 минут назад

      особенно об одном

      1
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      ...
      Рейтинг: +4928

      sochi-2013 > "supermax" 7 минут назад

      Во-первых- кипрам и мальтам тоже кто-то должен забивать,
      Во-вторых- Карпин еще меньще сделал, чтобы стать тренером сборной/
      P.S. Не фанат Дзюбы. По крайней мере последние 2 года.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +285

      Добрый Фей > "supermax" 3 минуты назад

      А я разве сказал о том ,что Дюбан должен быть в сборной??Как по мне его из Зенита надо в дубль давно спихнуть..а вот то что тренер сборной получив власть ,пытается что то там пёрнуть не показав никакого результата,ну это такое себе,Ва не кажется?

      1
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      Рейтинг: +11501

      Hektor 84 43 минуты назад

      Валера потроллил шлюбу! Значит предыдущим клоуном в сборной была шлюбинья))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +285

      Добрый Фей > Hektor 84 25 минут назад

      Как бы нам с таким троллингом не пришлось смотреть чемпионат без нашей сборой)) Смешно да??

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4928

      sochi-2013 > Hektor 84 6 минут назад

      Какой же ты убогий!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      Rodina47 44 минуты назад

      Дзюба ребенок

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6757

      Fusballer > Rodina47 40 минут назад

      Всем бы детям столько зарабатывать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      Питерский князь 45 минут назад

      А я думал, что главным клоуном стала его жена.
      =))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6757

      Fusballer > Питерский князь 39 минут назад

      Ну ты и пи_дорский князь)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -14

      Землякруглая > Fusballer 29 минут назад

      Пи_дарней его вряд ли найдешь...)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2888

      Питерский князь > Землякруглая 15 минут назад

      Пи.др - твое домашнее имя.
      =)))

      0
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      Рейтинг: +1663

      Красногорск_Фан 59 минут назад

      Видосы скоро будут?

      0
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      Рейтинг: +285

      Добрый Фей > Красногорск_Фан 21 минуту назад

      И в ближайшее время,как наша сборная отсасывает у всех...Коль тренер сборной такая обиженная девочка))

      0
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      Рейтинг: +1663

      Красногорск_Фан > Добрый Фей 17 минут назад

      Да, я тоже не верю в светлое будущее с Валерой. Осталось ждать не долго, чтобы начать комментировать его оральные способности. Ну или случится чудо.

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