Карпин: «Вместо Дзюбы шутить в сборной буду я. Буду клоуном»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, кто будет отвечать в команде за атмосферу в отсутствие бывшего капитана Артема Дзюбы. Карпин планирует шутить.

«В сборной вместо Дзюбы теперь буду шутить я. Я буду клоуном», – сказал Карпин.

1 сентября Россия сыграет с Хорватией в отборе ЧМ-2022.

Россияне идут в группе 2-ми, хорваты лидируют.

Об отсутствии Дзюбы высказался и полузащитник Далер Кузяев.