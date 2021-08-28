Карпин: «Вместо Дзюбы шутить в сборной буду я. Буду клоуном»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, кто будет отвечать в команде за атмосферу в отсутствие бывшего капитана Артема Дзюбы. Карпин планирует шутить.
«В сборной вместо Дзюбы теперь буду шутить я. Я буду клоуном», – сказал Карпин.
- 1 сентября Россия сыграет с Хорватией в отборе ЧМ-2022.
- Россияне идут в группе 2-ми, хорваты лидируют.
- Об отсутствии Дзюбы высказался и полузащитник Далер Кузяев.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Николая Угодника