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  • Карпин: «Вместо Дзюбы шутить в сборной буду я. Буду клоуном»

Карпин: «Вместо Дзюбы шутить в сборной буду я. Буду клоуном»

28 августа 2021, 20:50
60

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, кто будет отвечать в команде за атмосферу в отсутствие бывшего капитана Артема Дзюбы. Карпин планирует шутить.

«В сборной вместо Дзюбы теперь буду шутить я. Я буду клоуном», – сказал Карпин.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Николая Угодника
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (60)
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волчарик
1630173587
Вот в большом футболе у нас сплошные шутники,а играть умеют НАШИ ПАРНИ в пляжный футбол.Да и с характером полный порядок.
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Sergey9999
1630174543
Дзюба ребенок
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Hektor 84
1630174647
Валера потроллил шлюбу! Значит предыдущим клоуном в сборной была шлюбинья))))
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sochi-2013
1630176381
"Не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати"! Ой, Валера, как бы два последних слова, касательно тебя, не превратились в одно! Будь скромнее, Ты, кроме гонора, как тренер, еще НИЧЕГО выдающегося не показал!
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JTherry
1630176589
в сборной, видимо, без "клоунады" невозможно играть... сборная юмористов КВН собралась, Маслякова тренером надо было назначать...)
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Иван Петров 1986
1630177377
Надо было тренером сборной назначить кого - нибудь из бомжатника, ну Семака что ли, тогда бы питерские угомонились, а то они обиделись что ихнего зюбу онаниста не взяли в сборную.
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Plyash
1630179578
Давай,Валера,для победы все средства хороши.Удачи тебе и команде.
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AZ
1630183446
Чего вы на Георгича накинулись? Мужик отличный! Это шашлычник - дно. За сборную Карпина и поболеть теперь можно
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portero
1630215091
После запрета сахара, кажется что ты не клоун, а е..банько...
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FС Spаrtак
1630216457
правильно сделал это бревно питерское не взял
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