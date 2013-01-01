Карпин: «Вместо Дзюбы шутить в сборной буду я. Буду клоуном»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, кто будет отвечать в команде за атмосферу в отсутствие бывшего капитана Артема Дзюбы. Карпин планирует шутить.

«В сборной вместо Дзюбы теперь буду шутить я. Я буду клоуном», – сказал Карпин.