Кузяев: «В отсутствие Дзюбы шуток в сборной России стало меньше»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев пожаловался на менее веселую атмосферу в команде в отсутствие форварда Артема Дзюбы. Он не вызван тренерским штабом.
«Дзюбы нет, да. Шуток в команде стало поменьше, он отвечал за атмосферу у нас.
Процесса выбора капитана ещe не было. Некоторые ребята приехали только сегодня. Нужно потренироваться, а потом станет ясно. Новички себя замечательно чувствуют.
Кто наиболее харизматичен? Георгий Джикия – хорошая кандидатура, он может стать капитаном», – сказал Кузяев.
- 1 сентября Россия сыграет с Хорватией в отборе ЧМ-2022.
- Россияне идут в группе 2-ми, хорваты лидируют.
- Дзюба на последнем Евро был капитаном России.
Источник: «Чемпионат»