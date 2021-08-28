Кузяев: «В отсутствие Дзюбы шуток в сборной России стало меньше»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев пожаловался на менее веселую атмосферу в команде в отсутствие форварда Артема Дзюбы. Он не вызван тренерским штабом.

«Дзюбы нет, да. Шуток в команде стало поменьше, он отвечал за атмосферу у нас.

Процесса выбора капитана ещe не было. Некоторые ребята приехали только сегодня. Нужно потренироваться, а потом станет ясно. Новички себя замечательно чувствуют.

Кто наиболее харизматичен? Георгий Джикия – хорошая кандидатура, он может стать капитаном», – сказал Кузяев.