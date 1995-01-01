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    Кузяев: «В отсутствие Дзюбы шуток в сборной России стало меньше»

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев пожаловался на менее веселую атмосферу в команде в отсутствие форварда Артема Дзюбы. Он не вызван тренерским штабом.

    «Дзюбы нет, да. Шуток в команде стало поменьше, он отвечал за атмосферу у нас.

    Процесса выбора капитана ещe не было. Некоторые ребята приехали только сегодня. Нужно потренироваться, а потом станет ясно. Новички себя замечательно чувствуют.

    Кто наиболее харизматичен? Георгий Джикия – хорошая кандидатура, он может стать капитаном», – сказал Кузяев.

    • 1 сентября Россия сыграет с Хорватией в отборе ЧМ-2022.
    • Россияне идут в группе 2-ми, хорваты лидируют.
    • Дзюба на последнем Евро был капитаном России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: -14

      Землякруглая 27 минут назад

      Подлизнул Рукаке на случай - вдруг вернется.

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      Рейтинг: +6107

      nik55 31 минуту назад

      на одного клоуна стало меньше но осталось еще много

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      Рейтинг: +11501

      Hektor 84 41 минуту назад

      Шутки кончились! Клубы и сборная опустились на дно!

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      Рейтинг: +2888

      Питерский князь 44 минуты назад

      Позовите Петросяна, атмосфера будет соответствовать уровню сборной!
      =)))
      Клоуны!

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