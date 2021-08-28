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  • Кузяев: «В отсутствие Дзюбы шуток в сборной России стало меньше»

Кузяев: «В отсутствие Дзюбы шуток в сборной России стало меньше»

28 августа 2021, 20:45
15

Полузащитник сборной России Далер Кузяев пожаловался на менее веселую атмосферу в команде в отсутствие форварда Артема Дзюбы. Он не вызван тренерским штабом.

«Дзюбы нет, да. Шуток в команде стало поменьше, он отвечал за атмосферу у нас.

Процесса выбора капитана ещe не было. Некоторые ребята приехали только сегодня. Нужно потренироваться, а потом станет ясно. Новички себя замечательно чувствуют.

Кто наиболее харизматичен? Георгий Джикия – хорошая кандидатура, он может стать капитаном», – сказал Кузяев.

  • 1 сентября Россия сыграет с Хорватией в отборе ЧМ-2022.
  • Россияне идут в группе 2-ми, хорваты лидируют.
  • Дзюба на последнем Евро был капитаном России.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Зенит Россия Дзюба Артем Кузяев Далер
Комментарии (15)
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Hektor 84
1630174752
Шутки кончились! Клубы и сборная опустились на дно!
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nik55
1630175366
на одного клоуна стало меньше но осталось еще много
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ВасяК
1630177337
Значит надо браться за ум,и играть с душой!!!За нас!!!А не за них!!!
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хряк СМ
1630177546
Плетка вам нужна, чтоб плакали, а не шутили.
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Иван Петров 1986
1630177784
Шуток у вас стало меньше, а денег не поубавилось - вот почему вы и играете хер..во. Платили бы за результат, тогда и шутили бы поменьше и рукоблудов бы в сборной не было.
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DOCTOR PENALTY
1630178648
Сборная - это не КВН! И не надо больше нас смешить играми как на Евро2020, с Данией например.
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BRO_football
1630178766
Об игре надо думать и о тренировках, а не о шутках разных! А то за последние несколько лет так дошутились, что российский футбол в заднице оказался!
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Plyash
1630180509
Кузяев,принимай эстафету.Ты вообще-то в команду играть пришёл или смеяться?
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aaaaahhhh
1630181445
Может хоть делом займетесь , а то уже все прохохотали.
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Genchik92
1630215009
Теперь будете плакать!
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