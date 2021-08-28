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  • Карпин: «На подъем российского футбола уйдет минимум пять лет»

Карпин: «На подъем российского футбола уйдет минимум пять лет»

28 августа 2021, 22:15
17

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отвел срок, за который российский футбол может подняться. В частности, в таблице коэффициентов УЕФА.

«Как прекратить падение в рейтинге УЕФА? Мы все говорим про эти проблемы. Но что бы мы не сделали – на подъeм уйдeт минимум пять лет», – убежден Карпин.

  • Сейчас Россия в таблице УЕФА идет 10-й.
  • Лидирует в ней Англия.
  • 1 сентября Россия сыграет с Хорватией в отборе ЧМ-2022.

Карпин: «Вместо Дзюбы шутить в сборной буду я. Буду клоуном»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (17)
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Маленький
1630178754
Сколько лет уйдет он сказал, а что надо делать нет
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Димон Лебяга
1630180741
шутить теперь будет карпын..))
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mihail200606
1630214745
С какого года подниматься будем?)
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vladimir-7
1630215271
Валера осторожно предлагает себя по продлению контракта в сборной на 5 лет.
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portero
1630215569
С такими заявлениями в министры никак метет Валера, футбол будет поднимать....
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serglider
1630218176
Ага... А пока футбол еще не подняли снизьте зарплаты разжиревшим игрочишкам и трениришкам! Пусть получают среднюю по стране зарплату 30-40 косарей в деревянных! И Валере 700 кусков в валюте, за балабольство языком то же жирно, еще ни одного матча при его руководстве сборная не сыграла, ни одного очка не набрала, а Валера уже сделал столько разного рода заявлений, что диву даешься как он все успевает. И тренирует, и за диетой следит, да еще о российском футболе и его развитии думы думает))) Я даже знаю, что он скажет когда просрем хорватам, - Это сегодняшний уровень российского футбола, как наши клубы выступают в еврокубках? С чего вы взяли, что на уровне сборной они будут играть лучше? В общем, как обычно, наши "хотелки" - это наши проблемы...
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житель СПб
1630225634
Просто ничего не значащие слова. А как в некоторых странах Президентов на 4 года выбирают, и они за этот срок страну меняют?! Для явных положительных сдвигов достаточно 1-2 лет конкретных действий. А если действий нет - то и 5, и 10 лет не помогут.
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САДЫЧОК
1630237335
Дичь !
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ySS
1630245284
Перспектив у российского футбола в ближайшие 10 лет не предвидится. Деньги держащие думают только о своих клубах, а власти держащие только о Зените, ну и как следствие, немного о его филиалах. Российский футбол всем по херу. Хотите кучу средних иностранцев на вырост, отмените лимит. Хотите кучу ниже среднего воспитанников Зенита, Спартака и др. запретите иностранцев совсем.
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zigbert
1630249656
"Времени на раскачку у нас сейчас нет. Надо работать, надо делать дело" Л.И. Брежнев.
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