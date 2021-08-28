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    Карпин: «На подъем российского футбола уйдет минимум пять лет»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин отвел срок, за который российский футбол может подняться. В частности, в таблице коэффициентов УЕФА.

    «Как прекратить падение в рейтинге УЕФА? Мы все говорим про эти проблемы. Но что бы мы не сделали – на подъeм уйдeт минимум пять лет», – убежден Карпин.

    • Сейчас Россия в таблице УЕФА идет 10-й.
    • Лидирует в ней Англия.
    • 1 сентября Россия сыграет с Хорватией в отборе ЧМ-2022.

    Карпин: «Вместо Дзюбы шутить в сборной буду я. Буду клоуном»

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    Источник: «Чемпионат»

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    28.08.2021 22:15
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