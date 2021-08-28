Карпин: «На подъем российского футбола уйдет минимум пять лет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отвел срок, за который российский футбол может подняться. В частности, в таблице коэффициентов УЕФА.

«Как прекратить падение в рейтинге УЕФА? Мы все говорим про эти проблемы. Но что бы мы не сделали – на подъeм уйдeт минимум пять лет», – убежден Карпин.

Сейчас Россия в таблице УЕФА идет 10-й.

Лидирует в ней Англия.

1 сентября Россия сыграет с Хорватией в отборе ЧМ-2022.

Карпин: «Вместо Дзюбы шутить в сборной буду я. Буду клоуном»