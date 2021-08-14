АПЛ. «Челси» разгромил «Кристал Пэлас» Виейра, «Эвертон» победил в дебютном матче Бенитеса и другие результаты

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра дебютировал в АПЛ с поражения. Его команда крупно уступила в дерби «Челси».

Защитник «Челси» Маркос Алонсо в период с начала сезона-2016/17 забил больше голов со штрафных (четыре), чем любой партнер по «Челси».

Форвард «Лестера» Джейми Варди забил седьмой гол в первом туре АПЛ. Это больше, чем у любого другого действующего футболиста.

Англия. АПЛ. 1-й тур

Челси – Кристал Пэлас – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Алонсо, 27; 2:0 – Пулишич, 40; 3:0 – Чалоба, 58.

Эвертон – Саутгемптон – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Армстронг, 22; 1:1 – Ришарлисон, 47; 2:1 – Дукуре, 76; 3:1 – Кальверт-Льюин, 81.

Лестер – Вулверхэмптон – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Варди, 41.

Уотфорд – Астон Вилла – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Деннис, 10; 2:0 – Сарр, 42; 3:0 – Кучо, 67; 3:1 – МакГинн, 70; 3:2 – Ингс, 90+7 (с пенальти).

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