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    АПЛ. «Челси» разгромил «Кристал Пэлас» Виейра, «Эвертон» победил в дебютном матче Бенитеса и другие результаты

    Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра дебютировал в АПЛ с поражения. Его команда крупно уступила в дерби «Челси».

    Защитник «Челси» Маркос Алонсо в период с начала сезона-2016/17 забил больше голов со штрафных (четыре), чем любой партнер по «Челси».

    Форвард «Лестера» Джейми Варди забил седьмой гол в первом туре АПЛ. Это больше, чем у любого другого действующего футболиста.

    Англия. АПЛ. 1-й тур

    Челси – Кристал Пэлас – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Алонсо, 27; 2:0 – Пулишич, 40; 3:0 – Чалоба, 58.

    Эвертон – Саутгемптон – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Армстронг, 22; 1:1 – Ришарлисон, 47; 2:1 – Дукуре, 76; 3:1 – Кальверт-Льюин, 81.

    Лестер – Вулверхэмптон – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Варди, 41.

    Уотфорд – Астон Вилла – 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Деннис, 10; 2:0 – Сарр, 42; 3:0 – Кучо, 67; 3:1 – МакГинн, 70; 3:2 – Ингс, 90+7 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1727

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Чалоба! Челси опять выкупает своих воспитанников по конским ценам. Вернер снова не забил, ожидаемо, будет сидеть под Лукаку.

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