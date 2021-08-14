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Эвертон - Саутгемптон

14.08.2021, Суббота, 17:00 мск Ливерпуль, стадион Гудисон Парк Англия. Премьер-лига, 1 тур Эвертон - Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
26 тур
1 марта, понедельник 23:00 Эвертон 1:0 Саутгемптон
6 тур
25 октября, воскресенье 17:00 Саутгемптон 2:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
34 тур
9 июля, четверг 20:00 Эвертон 1:1 Саутгемптон
12 тур
9 ноября, суббота 18:00 Саутгемптон 1:2 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
19 января, суббота 18:00 Саутгемптон 2:1 Эвертон
2 тур
18 августа, суббота 17:00 Эвертон 2:1 Саутгемптон
Англия. Кубок лиги (2018/2019)
1/16 финала
2 октября, вторник 21:45 Эвертон 1:1
(3:4)п		 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
37 тур
5 мая, суббота 19:30 Эвертон 1:1 Саутгемптон
13 тур
26 ноября, воскресенье 16:30 Саутгемптон 4:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
2 января, понедельник 18:00 Эвертон 3:0 Саутгемптон
13 тур
27 ноября, воскресенье 19:30 Саутгемптон 1:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
34 тур
16 апреля, суббота 17:00 Эвертон 1:1 Саутгемптон
2 тур
15 августа, суббота 14:45 Саутгемптон 0:3 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
31 тур
4 апреля, суббота 17:00 Эвертон 1:0 Саутгемптон
17 тур
20 декабря, суббота 18:00 Саутгемптон 3:0 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
36 тур
26 апреля, суббота 15:45 Саутгемптон 2:0 Эвертон
19 тур
29 декабря, воскресенье 17:30 Эвертон 2:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
21 января, понедельник 23:59 Саутгемптон 0:0 Эвертон
6 тур
29 сентября, суббота 18:00 Эвертон 3:1 Саутгемптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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